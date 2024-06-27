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恆大資不抵債 香港債主要求拍賣許家印發跡屋

中央社／ 香港27日電

據報導，有債主近日入稟香港法院，要求拍賣中國房企恆大集團創辦人許家印在港的一個住房；這個住房只有375平方英尺（約十坪），市價也只有港幣500萬元（下同，新台幣2000萬元），卻是許家印的「發跡屋」。

今年初，恆大因為資不抵債，被香港高等法院頒下清盤令。到了4月，高院頒令恆大需要向中信集團旗下的和信恒聚償還人民幣53億元（港幣57億元）債項，否則就要出售產業還債。

綜合本地媒體今天的報導，由於許家印未能按照法庭的命令清還債項，和信恒聚本週二入稟高院，要求許家印交出其現值約500萬元的香港房產拍賣還債。

據報導，許家印是於1996年創辦恆大，其後投資廣州房地產並賺到第一桶金，隨即於1999年來港，以175萬元買入九龍尖沙咀柯士甸道144號祥景樓6樓A室的住房，實用面積375平方英尺，現時市值500萬元。

報導表示，這個住房是許家印在港唯一以私人名義全資擁有的產業，被視為其人生的「發跡屋」。

人生 許家印 香港

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