美中關係重新升溫 大貓熊雲川、鑫寶啟程赴美

據大陸《央視新聞》客戶端，6月26日晚，大熊貓「雲川」「鑫寶」所乘車隊駛離大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地，將搭乘包機從成都雙流國際機場飛往美國，開啟新一輪中美大熊貓保護合作。

大貓熊「鑫寶」，雌性，2020年7月23日出生，溫柔乖巧。大熊貓「雲川」，雄性，2019年7月28日出生，聰明活潑。

據報導，為確保兩隻大熊貓飛行期間的健康和安全，中方精心準備了新鮮竹子、竹筍、果蔬和特製窩頭及飲用水，中美雙方派出5名經驗豐富的飼養師和獸醫專家隨機陪同。大熊貓「雲川」鑫寶」入住美國聖地牙哥動物園後，中國專家也將駐留3個月左右，陪伴它們度過隔離檢疫期，快速適應新的生活環境。公眾將可以透過多種方式了解它們的生活日常和適應狀況。

美國聖地牙哥動物園是美國首個與中國進行大熊貓合作研究的機構，也是全球規模最大、享有盛譽的世界知名動物園之一，年均遊客訪問量600萬人次。

報導稱，中國大貓熊保育研究中心與動物園自1994年合作以來，雙方在大熊貓生態學、行為學、遺傳學、營養學等領域研究，以及野外監測、人工繁殖、疾病防治、伴生物種研究、大眾教育等方面取得豐碩成果，聯合攻克系列技術難題，共同為全球瀕危野生動物保育做出貢獻。

大貓熊再次赴美，代表美中關係重新升溫。自美中關係惡化後，租借美國孟菲斯動物園的大貓熊陸續返回中國，去年4月27日，23歲貓熊「丫丫」結束在美20年生涯返陸，但當年與牠一同赴美的「樂樂」則於返陸的兩個月前因心臟病離世，終年25歲，遺體同機返回國內。

去年11月8日，租借美國華盛頓國家動物園的大熊貓「美香」「添添」和「小奇蹟」8日啟程回國。「美香」一家返陸後，在美國只剩在亞特蘭大動物園的4隻大熊貓。

但去年11 月舊金山習拜會晤後，美中關係出現好轉跡象；今年4月27日，大陸國家林業和草原局宣布，中國野生動物保護協會與美國聖地牙哥動物園簽署了大熊貓保育合作協議，將選擇一對大熊貓前往美國聖地牙哥動物園，開啟為期10年的大熊貓國際保護合作。並宣布選定了一對大熊貓「雲川」、「鑫寶」赴美。