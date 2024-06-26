台灣工商聯拜會海協會 籲勿進一步中止ECFA優惠
台灣工商企業聯合會（簡稱「台灣工商聯」）理事長王明祥一行26日下午在北京與大陸海協會長張志軍會面時，表達支持九二共識，並希望大陸不要再進一步中止ECFA優惠，讓更多台商受傷。王明祥也以俄烏戰爭斯拉夫民族相殘為鑑，呼籲兩岸炎黃子孫要用智慧解決問題，切不可輕啟戰端。。
張志軍則表示，希望台灣人民了解，大陸方面對台胞還是相當友善的，但也要知道，台獨絕對是一條死路，兩岸唯有回到九二共識的政治基礎上，才能回到兩岸交流穩定狀態，讓兩岸的合作可以繁榮昌盛。
台灣工商聯此次登陸參訪是由現任監事會主席許顯榮擔任團長。台灣工商聯指出，期待此行能有助於維護兩岸關係和平發展，緩和兩岸當前緊張局勢。
榮譽團長王屏生認為，兩岸交流是所有台商的心願，交流才是硬道理，應該用經貿加強兩岸關係，團結認同兩岸交流的民意，如此才能真正地拉近兩岸距離。
台灣工商聯國際事務委員會主委、台灣大學楊永明教授則表示，應該要多給予現在還在為兩岸關係努力的人一些鼓勵。
台灣工商聯參訪團26日稍早還拜會了大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會，由會長李政宏、駐會常副會長兼秘書長程金中接待。參訪團也至小米總部參訪，考察小米最新推出的智能電動車SU7，以及小米與徠卡相機合作推出智能手機和米家智能家用及家電產品。
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