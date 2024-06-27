賴清德：陸「懲獨」恐波及9成台人

中共當局日前發布「懲治台獨」意見，據轉述，身兼民進黨主席的賴清德總統在民進黨中執會表示，台灣九成以上民眾都有可能受到波及，希望朝野團結一致面對中國打壓。國民黨發言人楊智伃表示，遺憾賴總統隨對岸起舞，跟著對岸一起恐嚇人民，民進黨簡直是「中共同路人」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮則聲稱，對以身試法的「台獨」頑固分子，不管其身在何處，大陸執法司法機關都將一追到底，依法嚴懲。

賴總統指出，中國新規「廿二條意見」適用範圍包山包海，型態與對象非常廣泛，包括台灣九成以上的民眾都有可能受到該法波及。他也提醒國人，如果有去中國經商、旅遊，要注意這方面的風險。

楊智伃稱，維護中華民國憲政及台灣民主制度是國民黨的價值及使命，不會因為中共或是民進黨的恐嚇威脅有任何改變。

就大陸發布「懲獨」意見，海基會副董事長羅文嘉指出，這種方式是一種威脅恐嚇，對兩岸正常正向交流，不僅沒有幫助，還可能會有傷害。儘管對岸對台灣不具有司法管轄權，但（民眾）還是小心為上，因為有些內容充滿不確定性。海基會仍希望兩岸能夠透過正常交流，健康有序的對話來解決雙方歧異、促進理解。

被問到懲獨新規是否會影響兩岸交流，朱鳳蓮稱，僅針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的台獨頑固分子，不針對、不涉及廣大台灣民眾。她還稱，「台獨」頑固分子主動放棄台獨分裂立場，不再實施台獨分裂活動，並採取措施減輕、消除危害後果或防止危害擴大，符合相關規定的，可依法不追究部分甚至全部刑事責任。