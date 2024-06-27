聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德：陸「懲獨」恐波及9成台人

聯合報／ 記者蔡晉宇陳政錄廖士鋒鄭媁／連線報導

中共當局日前發布「懲治台獨」意見，據轉述，身兼民進黨主席的賴清德總統在民進黨中執會表示，台灣九成以上民眾都有可能受到波及，希望朝野團結一致面對中國打壓。國民黨發言人楊智伃表示，遺憾賴總統隨對岸起舞，跟著對岸一起恐嚇人民，民進黨簡直是「中共同路人」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮則聲稱，對以身試法的「台獨」頑固分子，不管其身在何處，大陸執法司法機關都將一追到底，依法嚴懲。

賴總統指出，中國新規「廿二條意見」適用範圍包山包海，型態與對象非常廣泛，包括台灣九成以上的民眾都有可能受到該法波及。他也提醒國人，如果有去中國經商、旅遊，要注意這方面的風險。

楊智伃稱，維護中華民國憲政及台灣民主制度是國民黨的價值及使命，不會因為中共或是民進黨的恐嚇威脅有任何改變。

就大陸發布「懲獨」意見，海基會副董事長羅文嘉指出，這種方式是一種威脅恐嚇，對兩岸正常正向交流，不僅沒有幫助，還可能會有傷害。儘管對岸對台灣不具有司法管轄權，但（民眾）還是小心為上，因為有些內容充滿不確定性。海基會仍希望兩岸能夠透過正常交流，健康有序的對話來解決雙方歧異、促進理解。

被問到懲獨新規是否會影響兩岸交流，朱鳳蓮稱，僅針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的台獨頑固分子，不針對、不涉及廣大台灣民眾。她還稱，「台獨」頑固分子主動放棄台獨分裂立場，不再實施台獨分裂活動，並採取措施減輕、消除危害後果或防止危害擴大，符合相關規定的，可依法不追究部分甚至全部刑事責任。

台獨 恐嚇 民進黨

延伸閱讀

【重磅快評】「暖男」民調衝第一 愛其邁或礙其邁？

賴清德：釋憲是捍衛民主 非在野黨所指毀憲亂政

國會改革今生效釋憲戰開打 藍委喊：不要再搞政治鬥爭

任健康台灣推動委員會副召集人 陳時中：與衛福部不會疊床架屋

相關新聞

放行金曲、金馬獎？ 國台辦：支持交流

大陸藝人胡歌日前訪台，為兩岸影視交流帶來正面效應，鑒於第卅五屆金曲獎頒獎典禮將於廿九日登場，第六十一屆金馬獎也展開報名程...

賴清德：陸「懲獨」恐波及9成台人

中共當局日前發布「懲治台獨」意見，據轉述，身兼民進黨主席的賴清德總統在民進黨中執會表示，台灣九成以上民眾都有可能受到波及...

「傷害民族感情」惹議 陸修法刪除

在輿論爭議下，大陸官方罕見於修法時妥協，準備在有「小刑法」之稱的「治安管理處罰法」修訂案中，刪除爭議的「有損中華民族精神...

習近平會越總理 促海上共同開發

大陸國家主席習近平昨會見到訪的越南總理范明政時稱，構建具有戰略意義的中越命運共同體，有利於維護地區和平穩定，並呼籲雙方妥...

菲律賓稱向北京發出普通照會 雙方或很快對話

菲律賓外交部長稱，在上周南海衝突事件發生後，菲律賓已向中國大陸發出普通照會，並著眼於很快地與北京進行對話。

大陸修訂「小刑法」 擬刪除「傷害中華民族感情」表述

在輿論爭議下，大陸官方罕見於修法時妥協，準備在有「小刑法」之稱的「治安管理處罰法」修訂案中，刪除爭議的「有損中華民族精神...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。