習近平會越南總理范明政 籲加快推進海上共同開發

中共總書記習近平26日會見到訪的越南總理范明政，他強調「中越保持經濟快速發展和社會長期穩定，彰顯了社會主義制度的優越性」，也提到「構建具有戰略意義的中越命運共同體」有利於維護地區和平穩定，習近平並呼籲雙方妥善處理海上問題，「加快推進海上共同開發」。

央視新聞報導，習近平26日下午在人民大會堂會見范明政，指出當前世界百年變局加速演進，「中越保持經濟快速發展和社會長期穩定，彰顯了社會主義制度的優越性」，他表示，大陸願同越方加強戰略引領，圍繞「六個更」總體目標，深化互利合作。

習近平還提到，雙方要保持高層交往，共同推進高質量共建「一帶一路」，提升兩國互聯互通水平；雙方要用好兩黨友好交往紅色資源，支持邊境省份加強交流，實施好農業、教育、醫療等民生項目；「雙方要妥善處理海上問題，加快推進海上共同開發，共同維護地區和平穩定」。

范明政則指出，越方支持大陸在台灣問題上的立場，堅定恪守一個中國原則，將深化雙方戰略互信和務實合作、構建具有戰略意義的命運共同體作為越南對外政策的頭等優先和戰略選擇，「不會受到外界的挑撥離間和干擾破壞」。越南也願與大陸妥善處理分歧，切實推進具有戰略意義的命運共同體。

公開資料顯示，「六個更」是中共近年對越南外交的重要概念，涵蓋「政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好」。

而雙方海上合作議題，去年習近平訪問越南與越共總書記阮富仲會談時，習近平提到的是「努力推進海上共同開發」，此次會見范明政則使用「加快推進海上共同開發」，用語明顯有別，過往也較為罕見。

而范明政此次訪問大陸3天，在到訪北京前先在大連與大陸總理李強會談，新加坡聯合早報指出，中共官媒新華社通稿並未提及海上議題，不過越共官媒越通社則提到，雙方坦率並深入討論了海上問題，強調了管控好海上分歧，維護南海（越南稱東海）和平與穩定的重要性，范明政建議雙方認真落實兩國高層共識和《關於指導解決越中海上問題基本原則協議》，尊重國際法，尤其是1982年《聯合國海洋法公約》，互相尊重各自合法權利和利益，有效發揮兩國海上問題上的談判機制，妥當處理漁民漁船問題，管控好海上問題等。

去年底，習近平與阮富仲會談後的聯合聲明指出，「雙方一致同意『積極推進』海上共同開發磋商和北部灣灣口外海域劃界磋商，推動上述兩項工作早日取得實質進展」。