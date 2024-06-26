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中國海警闖金門水域 央視：擴大範圍新模式

中央社／ 上海26日電

中國海警編隊昨天擅闖金門限制水域。央視評論指出，中國海警正在金門水域開啟「執法新模式」，包括擴大範圍、出現時間全天候、強度提升，巡查行動轉向常規化、日常化。

中國央視轄下新媒體「玉淵譚天」26日發布評論表示，中國海警正在金門水域開啟「執法新模式」，先前中國海警巡查行動採取固定路線、固定編隊進行，25日行動則在固定路線巡查結束後，再以單艦或兩兩分群形式進行。

評論提到，從中國海警2月18日第一次在金廈水域展開巡查行動以來，迄今4個多月，巡查範圍有「點線面」演進過程。前2個月採點式巡查，凸顯「禁止、限制水域不存在」一事；現在則採取不固定路線，組成片狀巡查區。

評論指出，由於不固定路線，中國海警船在某一區域出現時間也具不確定性，可能在任意時間出現在金門水域任意區域。路線和時間上的自由，意味著中國海警可以隨時採取相應措施、具備連續性，將帶來「執法強度的進一步提升」。

評論引述中國南海研究院世界海軍研究中心主任陳相秒的意見表示，金門位於近海，氣候、水文等條件相對容易掌握，「中國海警完全具備在這裡開展全天候執法巡查行動的條件」。

陳相秒指出，「以海警艦艇編隊規模展開行動，展現的是在金門附近海域開展專項執法維權行動的姿態」。他說，「新的執法模式標誌著執法行動轉向常規化和日常化，這表明中國海警完全確立了對金門附近海域的實際控制權和執法權」。

評論引述台灣問題專家劉匡宇的意見表示，「廈門、金門交流本就密切，無論是從法律的條文上來看，還是從對相關海域的執法權和實際控制權的實踐上來看，廈金兩地之間都已經實現了深度融合」。

海洋委員會海巡署金馬澎分署昨天透過新聞稿表示，25日清晨5時許，在金門水域派出3艘海巡艇驅離中國海警編隊，全程歷時約2小時餘，將滋擾意圖明顯的中國海警編隊驅離至限制水域外。

央視 海巡署 金門

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