傳中國官媒介入台灣政論節目 陸委會：正在查明

有媒體報導中國官媒記者介入台灣電視台政論節目製作。陸委會今天表示，陸媒記者來台駐點不得從事與許可目的不符之活動，將協同文化部、通傳會等主管機關就個案事實進行查明，並依法處理。

針對這兩天備受關注的中國官媒記者疑似介入台灣政論節目製作一事，陸委會晚間透過書面回覆中央社並作上述表示。

陸委會說明，陸媒記者來台駐點應遵守「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」及「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」相關規定，不得從事如製播政論節目等與許可目的不符的活動。

陸委會表示，有關媒體報導陸媒駐點記者涉及介入電視台政論節目製作一事，陸委會將協同文化部、通傳會等主管機關就個案事實進行查明，並依法處理。

陸委會強調，政府支持兩岸新聞正常交流，陸媒記者來台駐點屬專業交流範疇，目前皆透過專案方式申請來台輪替，陸委會及主管機關文化部均依政府相關法令規定及行政程序辦理，相關輪替機制運作正常。

針對這起事件，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天上午在例行記者會聲稱是「假新聞」。