中國22條懲台獨 羅文嘉：威脅無助兩岸交流

中國21日發布「懲治台獨」新規，恐增加台灣民眾赴陸風險。海基會副董事長羅文嘉今天表示，以「22條意見」這類方式威脅、恐嚇，對兩岸正向交流不僅沒幫助，且會造成破壞與傷害。

海峽交流基金會今天下午舉行背景說明會，由新上任的海基會副董事長兼秘書長羅文嘉主持，回應22條意見等兩岸議題。

羅文嘉說，海基會是受政府委託執行兩岸交流的民間單位，政策立場與總統府、行政院、陸委會一致，「中華人民共和國對我們不具司法管轄權，任何的法律規範對台灣民眾沒有拘束力」。

針對「22條意見」對於兩岸交流造成的影響，羅文嘉指出，希望兩岸能夠透過正常交流、健康有序對話解決雙方歧異、促進理解，類似「22條意見」這類威脅、恐嚇的方式，對兩岸正向交流不僅沒幫助，而且可能會有傷害。

他說，如果促進正向交流是兩岸的共同目標，對岸應該要避免利用這種方式，這種方式只會引起台灣社會的反感，對期望的正向交流會造成破壞。

羅文嘉提醒，除了剛發布的「22條意見」外，從去年7月開始，中國大陸就以國家安全為由，制定了非常多的法規，包含去年7月修訂的「反間諜法」與實施的「對外關係法」、今年1月實施的「愛國主義教育法」、今年5月施行的「保守國家秘密法」，以及即將在今年7月1日執行的檢查電子設備相關規定。

他說，過去數年間至少已有7起案件，涉及台灣民眾因相關國安法規遭中國大陸國安或司法部門留置、收押、判決、服刑，甚至有人至今仍下落不明。「我們都不希望發生這種事，但發生了之後也會盡量協助家屬面對、解決」。

羅文嘉也提及，雖然中華人民共和國對台灣不具司法管轄權，但是「22條意見」中有多條內容充滿不確定性，因此台灣民眾赴大陸，無論是經商、求學、旅遊，仍須注意自身的人身安全，「如果沒有必要，務必評估是否要前往；如果必須要去，陸委會設有前往中國的動態系統，建議大家務必登錄。此外，海基會設有24小時緊急專線，若碰到任何問題，可提供相關資訊」。