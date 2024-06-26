校方警方加強安全措施 蘇州日本人學校26日復課

共同社報導，中國蘇州1對日本籍母子及1名中國籍校車女導護遭歹徒砍傷後，一度停課的蘇州日本人學校今天復課，校方並已加強相關安全措施。而網路訊息也顯示，當地警方也在蘇州日本人學校前加強了巡邏警力。

根據這項報導，日本駐上海總領事館表示，蘇州日本人學校是在加強相關安全措施的基礎上，作出今天恢復上課的決定。

報導指出，由於該名中國籍兇手的行兇動機不明，蘇州日本人學校部分日籍家長至今仍表示擔憂，不願意讓孩子外出。

根據日媒引述日本駐上海總領事館消息報導，24日下午，一輛蘇州日本人學校校車載著放學的學生停靠一處公車站時，遭一名中國男子持刀襲擊，在等候孩子下車的一對日本籍母子不但當場被刺傷，這名男子更一度衝上校車試圖襲擊車上學生，被車上的中國籍校車女導護阻擋，這名導護當場被刺成重傷。

事後，江蘇省蘇州市公安局高新區分局25日通報，行兇者為52歲的周姓嫌犯，是來自外地的蘇州居民，目前處於無業狀態，現已被刑事拘留。

中國外交部發言人毛寧25日在例行記者會對此宣稱，警方初步研判此案是「偶發事件」，目前還在進一步調查。她並宣稱，中國仍是全球最安全的國家之一。

這是中國2週內接連第2起外國人遇襲事件。6月10日，4名在中國交流的美國大學講師，在吉林省吉林市一座公園裡遭人持刀刺傷，其中一人是愛荷華州議員扎布納（Adam Zabner）的胞兄。警方事後通報，行兇者為55歲的崔姓男子，似處於失業狀態。