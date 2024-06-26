丁薛祥兼任中央科技委員會主任 強調舉國體制

中國國務院副總理丁薛祥有新職務。他在25日首次以「中央科技委員會主任」身分對外亮相，這是2023年3月「黨和國家機構改革方案」提出新組建的委員會。

綜合新華社、北京青年報等媒體報導，全國科技大會和兩院院士大會第二次全體會議25日在北京舉行。中共中央政治局常委、中央科技委員會主任丁薛祥出席會議並作總結講話。

丁薛祥強調，要以「新型舉國體制」推進科技創新，加快關鍵核心技術難題解決等。

2023年3月，中共中央、中國國務院印發了「黨和國家機構改革方案」。方案提到，組建中央科技委員會，作為黨中央決策議事協調機構。

中央科技委員會職責包括：研究審議國家科技發展重大戰略、重大規劃、重大政策，統籌解決科技領域戰略性、方向性、全局性重大問題，研究確定國家戰略科技任務和重大科研項目，統籌布局國家實驗室等戰略科技力量，統籌協調軍民科技融合發展等。

中央科技委員會辦事機構職責由重組後的科學技術部整體承擔。