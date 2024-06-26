傳陸媒介入政論節目製播 海基會：對交流無正面作用

近日媒體報導，疑有大陸官媒在台灣參與電視台政論節目的製播，派人在錄影棚現場監督。對此，海基會秘書長羅文嘉26日表示，海基會立場鼓勵交流，但希望在符合交流的目的和精神之下來進行，避免以交流名義及從事其他可能違害到台灣新聞自由或是台灣民主自由的事情。

羅文嘉26日在海基會背景說明會上表示，這兩天確實看到有媒體報導、在立法院有質詢，是不是有中國大陸的派駐台灣，或來到台灣介入台灣新聞媒體或是政論節目的製作。

羅文嘉表示，「我想任何中國來台人士，如果有介入到台灣新聞節目、政論節目製作，當然不適合，對交流也不會有正面作用，同時也違反相關法律規定。」

羅文嘉提到，法律規定部分，陸委會跟文化部會看哪個當初核准或管理單位來做調查，還沒調查前就先不多做評論。他也表示，海基會立場是鼓勵交流，但希望在符合交流的目的和精神之下來進行，避免以交流名義，從事其他可能違害到台灣新聞自由或是台灣民主自由的事情。

國民黨立委25日在立法院質詢時引述報導，指出中國大陸派人來監視、操控台灣媒體，陸委會主委邱垂正在立法院證實此事，表示陸委會將和文化部一起進行行政調查。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日早上亦對此事進行回應。有記者提問，台灣《自由時報》報導稱，島內（台灣）有電視台與大陸官媒合作製作節目「帶風向」，大陸駐點記者受國台辦指示全程參與製作並現場「督導」。陸委會稱，媒體未經許可與大陸黨政、軍機構合作制播節目，涉及違反「兩岸人民關係條例」，由相關機構依規處理，詢問國台辦對此有何評論。

朱鳳蓮表示，這篇報導是一篇徹頭徹尾的假新聞，純屬造謠。民進黨當局利用該報惡意抹黑攻擊大陸，欺騙誤導島內民眾，用心極為險惡。民進黨當局慣於指使綠營媒體和豢養的網軍對台灣民眾進行認知欺詐，分化台灣社會，煽動兩岸敵意對立。