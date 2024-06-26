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美駐中大使稱北京煽動反美情緒 中國：非事實

中央社／ 台北26日電

美國駐中國大使伯恩斯近日表示，北京煽動反美情緒，阻礙兩國人民交流。中國外交部今天宣稱，有關言論不符合事實，偏離了中美元首舊金山會晤達成的共識與正確相處之道，無助雙邊關係發展。

華爾街日報報導，伯恩斯（Nicholas Burns）在專訪中指出，北京暗中積極破壞美中關係。對於美方在中國舉辦的活動，北京盤問並恫嚇參與民眾，並加強箝制美國大使館的社群媒體貼文，以及煽動反美情緒。

中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上聲稱，有關言論不符合事實，偏離了兩國元首舊金山會晤達成的重要共識和中美「正確相處之道」，無助於雙邊關係健康穩定發展。

毛寧說，中方始終按照中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則發展中美關係，致力於促進中美人文交流。2024年「鼓嶺緣」中美青年交流周目前正在福州舉行，這是中美建交以來規模最大、形式內容最豐富的青年交流。

她並聲稱，「事實上干擾阻礙兩國人文交流的不是中方，而是美方」。

毛寧說，美國以國家安全為藉口，無端滋擾、盤查、遣返中國赴美留學生，給當事人造成極大傷害，製造了嚴重的寒蟬效應。

毛寧指出，「美國在中國人民心目中的形象如何，根本上取決於美國自己」，希望美方與中方相向而行，以實際行動促進兩國人文交流，推動中美關係健康穩定的發展。

中國民間反美情緒高漲，6月初，一名55歲中國男子在吉林省吉林市北山公園持刀刺傷美國愛荷華州康乃爾學院（Cornell College）4名講師。中國當局通報已逮捕這名嫌犯，但並未進一步公布任何相關消息。

毛寧 美國

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