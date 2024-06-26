美媒：共軍擊毀福特號1比1標靶 反航艦能力提升

將美國設為最大假想敵的中國，近年來在內陸沙漠設置多個全尺寸的美軍航空母艦標靶，作為攻擊訓練之用。美媒引用最新衛星圖片顯示，其中模擬美國最新型航艦福特號的標靶，近日已被完全摧毀。

美國網媒商業內幕（Business Insider）報導，福特號航艦標靶被摧毀，顯示中國的反航艦能力再度提升，且標誌著中國不斷成長的反航艦飛彈力量。

報導指出，與真實的福特號航艦相較，這座設在新疆南部塔克拉瑪干沙漠中的福特號標靶，在形狀、大小及某些細節上都能匹配。像是標靶上的艦島位置，就比美國尼米茲級航艦更靠近艦尾，符合真實配置；又像是甲板上標記的4條彈射器軌道，也與福特號相符。

根據報導所附的衛星照片顯示，這座福特號航艦標靶上的艦島一帶，出現了明顯的彈痕，似已被飛彈命中。

報導指出，中國在內陸沙漠地區設置的多座軍事仿真標靶，都是為了測試中共解放軍的新型反航艦飛彈，特別是其中的彈道飛彈所建造，突顯中國為建立阻止美國航艦打擊群所做的努力。

報導提到，這些標靶並非西方媒體在中國首度發現的仿美軍艦艇標靶，但對比後可發現，這些標靶的仿真程度正在快速提升。早期的標靶，只是外形尺寸與航艦基本相當的水泥平面，雖也曾被大威力飛彈直接命中，但西方並不認為共軍具備了打擊海上移動目標的能力。

但此後的衛星照片顯示，這些標靶越來越能真實地模仿美國的海軍艦艇。例如，2021年發現的一處航艦標靶，甚至可以利用鐵軌移動，以便更真實地扮演海上移動目標。

報導指出，中國擁有獨步全球的強大反航艦能力。美國國防部2023年10月發布的中國軍力年度報告指出，號稱「航母（航艦）殺手」的中國東風26型等中程彈道飛彈，已從2021年的300枚激增至2022年的500枚。這些飛彈的射程估計為1000至3000公里，有可能讓中國軍隊能在安全距離內瞄準美國航艦。