快訊

拜川對台立場曝光「他」擅打模糊仗 美總統大選辯論5大議題一次看

又一波新冠疫情爆發 醫嘆「政府沒準備」：被病毒打得措手不及

插旗宮廟後轉當網紅 高雄蚵仔寮名廟「主委」涉毒遭逮…背景曝光

美媒：共軍擊毀福特號1比1標靶 反航艦能力提升

中央社／ 台北26日電

美國設為最大假想敵的中國，近年來在內陸沙漠設置多個全尺寸的美軍航空母艦標靶，作為攻擊訓練之用。美媒引用最新衛星圖片顯示，其中模擬美國最新型航艦福特號的標靶，近日已被完全摧毀。

美國網媒商業內幕（Business Insider）報導，福特號航艦標靶被摧毀，顯示中國的反航艦能力再度提升，且標誌著中國不斷成長的反航艦飛彈力量。

報導指出，與真實的福特號航艦相較，這座設在新疆南部塔克拉瑪干沙漠中的福特號標靶，在形狀、大小及某些細節上都能匹配。像是標靶上的艦島位置，就比美國尼米茲級航艦更靠近艦尾，符合真實配置；又像是甲板上標記的4條彈射器軌道，也與福特號相符。

根據報導所附的衛星照片顯示，這座福特號航艦標靶上的艦島一帶，出現了明顯的彈痕，似已被飛彈命中。

報導指出，中國在內陸沙漠地區設置的多座軍事仿真標靶，都是為了測試中共解放軍的新型反航艦飛彈，特別是其中的彈道飛彈所建造，突顯中國為建立阻止美國航艦打擊群所做的努力。

報導提到，這些標靶並非西方媒體在中國首度發現的仿美軍艦艇標靶，但對比後可發現，這些標靶的仿真程度正在快速提升。早期的標靶，只是外形尺寸與航艦基本相當的水泥平面，雖也曾被大威力飛彈直接命中，但西方並不認為共軍具備了打擊海上移動目標的能力。

但此後的衛星照片顯示，這些標靶越來越能真實地模仿美國的海軍艦艇。例如，2021年發現的一處航艦標靶，甚至可以利用鐵軌移動，以便更真實地扮演海上移動目標。

報導指出，中國擁有獨步全球的強大反航艦能力。美國國防部2023年10月發布的中國軍力年度報告指出，號稱「航母（航艦）殺手」的中國東風26型等中程彈道飛彈，已從2021年的300枚激增至2022年的500枚。這些飛彈的射程估計為1000至3000公里，有可能讓中國軍隊能在安全距離內瞄準美國航艦。

彈道飛彈 福特 美國

延伸閱讀

共軍又發動聯合戰備警巡 今日上午24架飛機越線

北韓射彈空中爆炸 疑試射高音速飛彈失敗

回應美日韓軍演！北韓今晨再射飛彈 傳以失敗收場

共軍「西安艦」現身澎湖南淺！船隻急駛離躲避 漁民爆1月也見「齊齊哈爾艦」

相關新聞

傳陸媒介入政論節目製播 海基會：對交流無正面作用

近日媒體報導，疑有大陸官媒在台灣參與電視台政論節目的製播，派人在錄影棚現場監督。對此，海基會秘書長羅文嘉26日表示，海基...

美大使稱陸阻止美中民間人文交往 毛寧：干擾阻礙交流是美方

美國駐華大使伯恩斯日前接受華爾街日報採訪時聲稱，大陸阻止美中民間人文交往，且大陸官員還通過恐嚇來阻止公民參加美國組織的活...

蘇州日本人學校砍人案：目擊者憶驚險一刻 有日本人嚇至不敢上街

中國江蘇省蘇州6月24日發生持刀襲擊案，蘇州日本人學校校車24日下午抵達巴士車站後，一名中國籍男子突然上前砍人，一對日本母子被砍傷，而一名中國籍校巴女職員也被砍到昏迷命危。案發後日本人圈子人心惶惶，有

大陸駐美大使：中美關係現穩定態勢 但仍面臨挑戰

大陸駐美國大使謝鋒表示，當前中美關係出現站穩態勢，受到兩國各界和國際社會歡迎。同時，兩國關係仍然面臨嚴峻挑戰和困難。中美...

中秘領導人會晤在即 秘魯緩和中遠海運取得港口獨家營運權爭端

為了中秘兩國領導人本周會晤之前冷卻緊張局勢，秘魯要求法官撤回剝奪大陸央企「中遠海運港口有限公司」，在秘魯建造並獨家經營錢...

金門漁船和釣客案卡關 國台辦：敦促民進黨拿出誠意

近日滯陸胡姓釣客家屬首次赴陸探視，表示他3個月胖了8公斤，但何時返台仍無進展，對於該案和2月的金門漁船案持續卡關，大陸國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。