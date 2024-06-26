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中國擬罰「傷害民族感情」行為惹議 條文刪去表述

中央社／ 台北26日電

中國官方去年擬將「傷害中華民族感情」行為列入開罰範圍，引發譁然。中國全國人大常委會會議25日釋出訊息，指將不再使用「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」等主觀色彩較強的表述。

人民日報報導，中國14屆全國人大常委會第十次會議25日召開，全國人大憲法和法律委員會副主任委員沈春耀，彙報關於「治安管理處罰法」修訂草案的修改內容。

沈春耀表示，修訂草案第34條中關於「有損中華民族精神」、「傷害中華民族感情」等表述，主觀色彩較強，各有各的理解，其含義在立法上不易界定、執法中不易把握，擔心會損害公眾的正當權益和正常生活。綜合考慮各種因素和執法需要，此次審議的修訂草案不再使用此表述。

全國人大常委會法工委發言人黃海華上週曾表示，一些意見認為草案中「有損中華民族精神」、「傷害中華民族感情」等表述不易界定。經廣泛徵求意見並綜合考慮，當時表示會於即將召開的人大常委會作出「更針對性、更具體的修改完善」。

中國「治安管理處罰法（修訂草案）」去年8月底首次提請全國人大常委會會議審議，將處罰「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」行為，但未就該行為提出具體定義，當時在中國網路社群掀起質疑聲浪。多名意見領袖、中國學者公開撰文，認為處罰標準模糊、過度干預個人，恐將惡化公共領域輿論空間。

人大常委會 全國人大 社群

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