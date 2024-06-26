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蘇州日本人學校砍人案：目擊者憶驚險一刻 有日本人嚇至不敢上街

香港01／ 撰文：許懿安
中國江蘇省蘇州2024年6月24日發生一宗持刀襲擊案，一輛蘇州日本人學校校車24日下午抵達巴士車站後，一名中國籍男子突然上前斬人，一對日本母子被斬傷、欲阻疑兇登車的中國籍校巴女職員也被斬到昏迷命危。有日本家長事後接受媒體訪問憶述事件，猶有餘悸。當地日本人也嚇得表示不敢外出。（日本放送協會新聞影片截圖）
中國江蘇省蘇州2024年6月24日發生一宗持刀襲擊案，一輛蘇州日本人學校校車24日下午抵達巴士車站後，一名中國籍男子突然上前斬人，一對日本母子被斬傷、欲阻疑兇登車的中國籍校巴女職員也被斬到昏迷命危。有日本家長事後接受媒體訪問憶述事件，猶有餘悸。當地日本人也嚇得表示不敢外出。（日本放送協會新聞影片截圖）

中國江蘇省蘇州6月24日發生持刀襲擊案，蘇州日本人學校校車24日下午抵達巴士車站後，一名中國籍男子突然上前砍人，一對日本母子被砍傷，而一名中國籍校巴女職員也被砍到昏迷命危。案發後日本人圈子人心惶惶，有日本家長事後接受日媒訪問憶述事件、猶有餘悸。當地日本人稱嚇得不敢外出。

嫌疑犯犯案後被捕，現正被拘留並接受調查；外界暫時未知他的行兇動機。

警方通報稱，6月24日16時許，蘇州高新區塔園路新地中心巴士車站月台發生一宗持刀傷人案件，3人受傷（其中1人為中國籍，2人為日本籍），警方當場抓獲犯罪嫌疑人周某某（男，52歲，為近期從外地來蘇州無業人士）。

日本放送協會稱（NHK）25日稱，校巴抵達巴士站後，疑犯突然持刀砍向一對日本母子。他接着試圖衝上巴士，中國籍校巴女職員阻止他登車時被刺傷。她之後重傷昏迷，送往醫院搶救。

中國籍校巴女職員在阻止疑犯時身受重傷，仍在搶救中；1名日本籍傷者正接受治療，無生命危險，另1名日本籍傷者當日已出院。

周某某已被刑事拘留。案件偵辦工作正在進一步開展中，將依法依規對犯罪行為予以嚴懲。

一名當時身在案發現場的日本女子憶述事件時直言「太可怕了」。她稱當時有2輛校巴停在巴士站，她走向第一輛車接兒子時，看到一名男子在第2輛車外表現出暴力行為。他抓住校巴附近一名男孩的衣服，做出一個動作，他手中好像拿着一把刀，向男孩揮舞。女職員和在場的家長見狀，立刻設法用雨傘與手袋等壓制男子。她說男子被制伏後仍喧鬧了一段時間。

她說雖然大部份中國人對孩子很好，但稱今後出門在外不能掉以輕心。

蘇州日本人學校受事件影響宣布25日臨時停課一天。

此案令身在蘇州的日本人不安，很多人稱暫時想避免外出。一名有子女在該校就讀的家長透露，孩子現在被嚇到不敢外出。

延伸閱讀：

日本母子在蘇州遇襲 警方通報：嫌犯為52歲外地無業人員

中國男蘇州持刀闖校巴…日方料非針對日本人 北京：偶發事件

文章授權轉載自《香港01》

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