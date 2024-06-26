大陸駐美大使：中美關係現穩定態勢 但仍面臨挑戰

大陸駐美國大使謝鋒表示，當前中美關係出現站穩態勢，受到兩國各界和國際社會歡迎。同時，兩國關係仍然面臨嚴峻挑戰和困難。中美雙方應該相向而行，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，共同推動雙邊關係穩下來、好起來、向前走。

大陸駐美國大使館官網發布，謝鋒24日以錄製影片方式，在一項中美青年交流活動發表致詞時稱，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，同時中美關係面臨著何去何從的世紀之問、世界之問、人類之問。

謝鋒引述大陸國家主席習近平的話指出，「中美關係的未來在青年。」中美青年今天對兩國關係的認知，決定著兩國關係未來的走向。這就需要青年朋友們繫好第一顆扣子，突破所謂「政治正確」，打破涉華「信息繭房」，認清時代大勢，樹立全球視角，真正從兩國人民的共同利益與人類的和平福祉出發，探求新時期中美正確相處之道。

「鼓嶺緣」中美青年交流周活動，由中國人民對外友好協會、福建省政府、中華全國青年聯合會舉辦。

1992年，時任福州市委書記習近平，從報紙上讀到一篇題為「啊！鼓嶺」的文章，講述了一對美國夫婦加德納，對福建一個叫「鼓嶺」的地方充滿眷念，渴望故地重游而未能如願的故事。

當時習近平指示福州市有關部門，與加德納夫人取得聯繫，並熱情邀請她訪問鼓嶺。