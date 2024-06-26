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金曲獎將登場 國台辦：樂見兩岸音樂影視交流

中央社／ 北京26日電

第35屆金曲獎即將舉行，金馬獎也將啟動報名程序，陸方是否鼓勵演藝人員參加受關切。國台辦發言人朱鳳蓮今天指出，一貫支持兩岸音樂、影視交流，樂見兩岸業者攜手合作，盼儘早恢復兩岸人員往來正常化、各領域交流常態化。

藝人胡歌日前訪台引發兩岸影視交流能否逐步恢復的討論。中國國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，有台媒提問，第35屆金曲獎頒獎典禮本週末將在台北舉行，有多名大陸歌手入圍，第61屆金馬獎近期也將啟動報名程序，「大陸是否鼓勵演藝人員透過赴台參加這兩個獎項的機會，與台灣影視音樂業界進行交流」。

朱鳳蓮回答表示，「我們一貫支持兩岸音樂、影視交流，樂見兩岸業者攜手合作，不斷深化兩岸文化領域融合發展」，希望儘早恢復兩岸人員往來正常化、各領域交流常態化，讓兩岸歌手和演藝人員可以順暢交流往來，為兩岸觀眾呈現更多的優質影視音樂作品。

另有陸媒提問，有台灣藝人表示收到陸方傳媒公司合作邀約，擬安排願合作藝人及網紅籌組「台灣擁和黨」並投入選舉，而許多台灣部門都站出來為其背書，國台辦對此有何評論。

朱鳳蓮說，「大家都知道這是一封詐騙信。拿著這樣一封粗製濫造的詐騙信大肆炒作，企圖向大陸潑髒水，用低劣的謊言恐嚇台灣民眾，充分說明民進黨當局政治操弄無底線」。

她表示，「希望台灣民眾充分認清民進黨當局操弄『認知作戰」、製造『綠色恐怖』的手法和企圖」。

朱鳳蓮 音樂

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