中秘領導人會晤在即 秘魯緩和中遠海運取得港口獨家營運權爭端

為了中秘兩國領導人本周會晤之前冷卻緊張局勢，秘魯要求法官撤回剝奪大陸央企「中遠海運港口有限公司」，在秘魯建造並獨家經營錢凱港（Chancay port）的請求。

錢凱港目前正在建設，預計於今年年底竣工，隨著錢凱港竣工時間臨近，一直將拉美視作自家後院的美國愈發焦慮。路透報導，中遠海運港口有限公司於2019年開始開發錢凱港，想打造成南美洲太平洋運輸樞紐，以及秘魯的重要成長動力。

秘魯國家港務局（National Port Authority）2021年授予中遠海運港口有限公司獨家經營權，但於今年3月表示，該局從未具有法定權限可以授予獨家經營權。秘魯國家港務局聲稱這是個「行政錯誤」，並請求法官撤銷這個決定。

秘魯港務局的消息人士指出，交通部檢察官24日「正式要求」撤回原始請求。

秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）昨已抵達深圳進行任內首次對華訪問，她將在訪問期間會見中遠集團高管和大陸國家主席習近平；而在會先的幾天前宣布這一消息，似乎解決了中遠海運港公司與博魯阿爾特府之間的法律糾紛，該糾紛引發了對國際仲裁程序的擔憂。

另一位業內消息人士提到，上周秘魯港務局授權檢察官提出這一要求，先前國會批准了對秘魯港口法的修改，為確保中遠海運有限公司，擁有營運正在建設的碼頭的專有權鋪平了道路。

秘魯當局希望耗資35億美元的錢凱港（Chancay port）能夠成為南美太平洋地區的樞紐，但該專案讓美國和歐洲試圖阻大陸在拉丁美洲影響力上升的參與者感到不安。

中遠海運港口有限公司預計將於今年11月，在利馬舉行亞太經濟合作組織（APEC）領導人峰會時，為錢凱港（Chancay port）大型港口揭幕。