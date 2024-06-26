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談懲獨文件 國台辦：若以身試法將一追到底

中央社／ 北京26日電

北京近日公布懲獨「意見」後，陸委會表示制裁非法無效。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今天說，此司法文件具備法理基礎和法律依據，若以身試法，不管身在何處，中國執法司法機關都將一追到底，依法嚴懲。

中國國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在會中回應了日前發布實施的「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」相關問題。

有媒體提問，「對於島內一些過去曾主張『台獨』、但目前立場已發生轉變的人，大陸方面是否還會追究其刑事責任？」

朱鳳蓮說，這項「意見」嚴格依法制定，堅持寬嚴相濟、罰當其罪，「台獨」頑固分子主動放棄「台獨」分裂立場，不再實施「台獨」分裂活動，並且採取措施減輕、消除危害後果或者防止危害擴大，符合相關規定的，可以依法不追究部分甚至全部刑事責任。

懲獨「意見」公布後，大陸委員會表示「兩岸互不隸屬，制裁非法無效」，對此，朱鳳蓮說，「國家依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，具備堅實的法理基礎和充分的法律依據」。

朱鳳蓮還指出，這項「意見」從標題到正文都清晰指明懲治措施針對的是極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子，以及所實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪。

她強調，「凡是以身試法的『台獨』頑固分子，不管其身在何處，國家執法司法機關都將一追到底，依法嚴懲」。

朱鳳蓮同時表示，這份司法文件不涉及廣大台灣民眾，「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，熱忱歡迎和支持廣大台灣同胞參與兩岸各領域交流合作、共享中國式現代化發展機遇」。

她說，希望台灣民眾堅決反對「台獨」分裂勢力及其活動，積極參與兩岸交流合作，安心享受兩岸關係和平發展紅利。

台獨 司法 朱鳳蓮

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