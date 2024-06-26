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中國氣候特使：美對電動車加稅 恐擾亂氣候合作

中央社／ 上海26日電

中國氣候特使劉振民在一場論壇上表示，美國加稅中國電動車，這種單方面措施對於氣候變遷合作是不利的，恐擾亂多邊氣候變遷合作，明年地緣政治局勢可能更緊張。

澎湃新聞26日報導，劉振民昨天在夏季達沃斯論壇「在充滿競爭的世界格局中發揮氣候領導力」專題會議上作出上述表示。

據報導，劉振民表示，中美在過去一年期間，積極地推動雙邊氣候合作。去年11月，中美在兩國元首會晤前夕發布「陽光之鄉聲明」，宣布重啟氣候工作組，共同承諾加速使用綠色能源替代化石燃料。

美國在當地時間5月14日宣布，將對中國電動車關稅從25%提高達100%。劉振民認為，美國政府將對中國電動車加徵關稅一事視作雙邊貿易問題；對於中國來說，倘若這個問題也被帶到多邊氣候變遷談判中去，氣候變遷合作恐垮掉。

劉振民強調，希望美國能夠有所認知，這種單方面措施對於全球氣候變遷是不利的，也希望美國認識到，這樣的問題只能透過雙邊談判解決。對於氣候變遷合作談判前景，劉振民坦言，明年地緣政治局勢可能將更緊張。

關於歐美指稱中國新能源產業有「產能過剩」問題。劉振民回應，全球對於可再生能源技術有巨大需求，不存在產能過剩問題。中國製造業在電動車、電池、太陽能、風能設備等方面處於領先地位，也在國際範圍內降低了相關產品價格，這樣的行動應該得到讚賞。

氣候變遷 美國 電動

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