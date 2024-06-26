金門漁船和釣客案卡關 國台辦：敦促民進黨拿出誠意

近日滯陸胡姓釣客家屬首次赴陸探視，表示他3個月胖了8公斤，但何時返台仍無進展，對於該案和2月的金門漁船案持續卡關，大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日說，敦促民進黨當局停止政治操弄，盡快拿出解決問題的誠意，給罹難者家屬和兩岸同胞一個交代。

朱鳳蓮26日主持大陸國台辦例行記者會，就兩岸關係、陸方發布懲治台獨意見，和金門漁船和釣客案卡關情況作出回應。

對於胡姓釣客，朱鳳蓮說，在相關方面的協助下，6月23日，胡姓男子的家屬到泉州對其進行了探望。目前他的身體狀況良好。有關部門會妥善處理相關問題。

至於立委陳玉珍認為，胡姓釣客案和金門漁船是綁在一起的，若不解決他無法回家，朱鳳蓮回應說，關於「2·14」惡性撞船事件（陸方說法），台灣方面以粗暴和危險方式對待大陸漁民導致漁船翻覆、人員死傷。

朱鳳蓮說，事發至今4個多月，民進黨當局仍在拖延解決問題，推卸責任，出爾反爾，不斷給善後協商設置障礙。敦促民進黨當局停止政治操弄，盡快拿出解決問題的誠意，給罹難者家屬和兩岸同胞一個交代。

另，就陸委會表示，近期退休軍警人員前往大陸後被留置的情況增加，近一年最少有8例，呼籲具有特定身份的民眾赴陸時多加注意。朱鳳蓮說，陸委會這種所謂的呼籲純屬惡意誤導。

朱鳳蓮說，大陸一貫鼓勵、支持兩岸各領域交流往來，依法保護台灣同胞的正當權益。只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來大陸不必有任何顧慮，完全可以乘興而來、盡興而歸。民進黨當局出於政治私利阻撓限制兩岸交流，不斷抹黑大陸，誤導恐嚇台灣民眾，不得人心。

就兩岸關係，朱鳳蓮也就上次她對於兩岸關係「回不去了」的回應進一步作出表示。朱鳳蓮說，上次我的回應是「我們為什麼要回去，我們是向著未來」。

她說，兩岸同胞有共同的血統、共同的文化、共同的歷史，更重要的是我們對民族有共同的責任、對未來有共同的期盼。大陸執行明確的、一貫的對台大政方針，將全面貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，毫不動搖堅持「一個中國原則」和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，努力推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。