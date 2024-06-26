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陸懲「台獨」意見 國台辦：不管身在何處都一追到底

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，對以身試法的「台獨」頑固分子，不管其身在何處，大陸國家執法司法機關都將一追到底，依法嚴懲。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，對以身試法的「台獨」頑固分子，不管其身在何處，大陸國家執法司法機關都將一追到底，依法嚴懲。記者陳政錄／攝影

大陸發布關於懲治「台獨」頑固分子的意見，引起陸方是否透過引渡機制，讓他國將被告移送到大陸的討論。大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日回應說，對以身試法的「台獨」頑固分子，不管其身在何處，大陸國家執法司法機關都將一追到底，依法嚴懲。

大陸國台辦上周五臨時召開記者會，聯合大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部「兩高三部」發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，羅列相關犯罪行為，最高判處死刑，甚至可終身追責、缺席審判。

對於若遭陸方起訴、定罪者在境外，大陸是否會透過引渡機制請相關國家將其移送到大陸，和我陸委會表示，該意見對台灣沒有約束力，朱鳳蓮26日在例行記者會上回應說，「台灣是中國的一部分，這是無可辯駁的法理事實，也是國際社會普遍共識。」

朱鳳蓮強調，對以身試法的「台獨」頑固分子，不管其身在何處，國家執法司法機關都將一追到底，依法嚴懲。

至於意見是否涉及外國人，和影響兩岸交流，朱鳳蓮說，台灣民眾的擔心完全沒有必要，《意見》針對的是極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子，大陸國家執法司法機關將嚴格依法辦案，精準懲治犯罪，堅定捍衛國家主權、統一及領土完整。

朱鳳蓮說，這份司法文件不針對、不涉及廣大台灣同胞。我們始終尊重、關懷、造福台灣同胞，熱烈歡迎並支持廣大台灣同胞參與兩岸各領域交流合作、共享「中國式現代化」發展機會。希望台灣民眾堅決反對「台獨」分裂勢力及其活動，積極參與兩岸交流合作，安心享受兩岸關係和平發展紅利。

不過，朱鳳蓮也提到，「台獨」頑固分子主動放棄「台獨」分裂立場，不再實施「台獨」分裂活動，並且採取措施減輕、消除危害後果或防止危害擴大，符合相關規定的，可以依法不追究部分甚至全部刑事責任。

台獨 司法 朱鳳蓮

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