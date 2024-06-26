快訊

MLB／首打席開轟又敲致勝安！大谷翔平解釋6月火燙關鍵

一堆人咳嗽！醫示警出現「7症狀」別再拖：馬上去看病

民眾黨劍指2026牽動全台布局 藍藉民調邊緣化黃國昌？

香港七一預料沒有大型遊行 連續消失5年

中央社／ 香港26日電

香港即將慶祝「七一」回歸27週年，在泛民主派「缺場」之下，預料「七一」大型遊行將會連續5年消失。

明報今天報導，下週一是基本法23條立法通過後首個「七一」主權移交日，至今沒有團體宣布發起「七一」遊行。

另外，行政長官李家超昨天被問及相關問題時說，要警惕有人操控公眾活動，並指市民有很多管道可以表達意見。

他表示，經歷2019年反修例（反送中）事件後，大家珍惜現時安全平穩的局面，希望港人以喜慶態度度過「七一」。

但他同時強調，「我們要小心，慎防過往一些不好的經歷，包括一些公眾活動被騎劫（操控、利用以至於變質）」。

對於「七一」當天警方會否加強布防，他說，警方將會一如既往，視乎實際情況作出部署。

香港於1997年7月1日主權移交，其後的每年「七一」，泛民陣營都會發起遊行，提出各種訴求。在2003年的「七一」，泛民方面以民間人權陣線名義發起反對就基本法23條立法的遊行，結果有50萬人參加，震驚各界。

自此之後，民陣每年都會發起「七一」大規模遊行，但2020年香港國安法實施後，泛民力量基本上已被瓦解，民陣也解散了。

反送中 國安法 香港

延伸閱讀

港特首承認香港加入RCEP受政治因素影響

首次對陸訪問 秘魯總統從香港抵深圳稱讚中國高鐵好快

48HR快閃香港這樣玩！經典港式美食&必訪景點路線圖一次看 新手遊港必收藏

霓虹招牌、人潮全沒了！日本客曬5年對比「旺角反差超大」 香港網友揭原因

相關新聞

波特王爆陸邀台網紅 國台辦：他也曾多次來交流旅遊

網紅「波特王」爆料，大陸將邀台灣網紅到大陸旅遊拍片，質疑是文化統戰，引起後續效應，除網紅紛紛自清，也有人接力曝光自己曾收...

金門漁船和釣客案卡關 國台辦：敦促民進黨拿出誠意

近日滯陸胡姓釣客家屬首次赴陸探視，表示他3個月胖了8公斤，但何時返台仍無進展，對於該案和2月的金門漁船案持續卡關，大陸國...

2024環太軍演即將登場 「擊沉」演習將瞄準大陸兩棲攻擊艦？

兩年一度的環太平洋演習（RIMPAC）6月27日起到8月1日在夏威夷群島及周邊區域舉行，共有29個國家超過2.5萬人參與...

陸藝人來金馬、金曲獎？ 國台辦：支持音樂影視交流

日前大陸藝人胡歌旋風式訪台，引起兩岸音樂影視交流能否逐漸破冰的討論。在26日的記者會，面對台灣媒體提問，陸方是否會鼓勵大...

傳陸媒介入政論節目 國台辦否認：徹頭徹尾的假新聞

近日媒體報導，疑有大陸官媒參與台灣電視台政論節目製作，更派人在錄影棚盯梢，目前文化部、陸委會均表示會做調查，涉事電視台則...

中秘領導人會晤在即 秘魯緩和中遠海運取得港口獨家營運權爭端

為了中秘兩國領導人本周會晤之前冷卻緊張局勢，秘魯要求法官撤回剝奪大陸央企「中遠海運港口有限公司」，在秘魯建造並獨家經營錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。