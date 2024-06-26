香港七一預料沒有大型遊行 連續消失5年

香港即將慶祝「七一」回歸27週年，在泛民主派「缺場」之下，預料「七一」大型遊行將會連續5年消失。

明報今天報導，下週一是基本法23條立法通過後首個「七一」主權移交日，至今沒有團體宣布發起「七一」遊行。

另外，行政長官李家超昨天被問及相關問題時說，要警惕有人操控公眾活動，並指市民有很多管道可以表達意見。

他表示，經歷2019年反修例（反送中）事件後，大家珍惜現時安全平穩的局面，希望港人以喜慶態度度過「七一」。

但他同時強調，「我們要小心，慎防過往一些不好的經歷，包括一些公眾活動被騎劫（操控、利用以至於變質）」。

對於「七一」當天警方會否加強布防，他說，警方將會一如既往，視乎實際情況作出部署。

香港於1997年7月1日主權移交，其後的每年「七一」，泛民陣營都會發起遊行，提出各種訴求。在2003年的「七一」，泛民方面以民間人權陣線名義發起反對就基本法23條立法的遊行，結果有50萬人參加，震驚各界。

自此之後，民陣每年都會發起「七一」大規模遊行，但2020年香港國安法實施後，泛民力量基本上已被瓦解，民陣也解散了。