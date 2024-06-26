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傳陸媒介入政論節目 國台辦否認：徹頭徹尾的假新聞

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日主持記者會，否認有台灣媒體報導，陸媒介入台灣政論節目的訊息。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日主持記者會，否認有台灣媒體報導，陸媒介入台灣政論節目的訊息。記者陳政錄／攝影

近日媒體報導，疑有大陸官媒參與台灣電視台政論節目製作，更派人在錄影棚盯梢，目前文化部、陸委會均表示會做調查，涉事電視台則稱此事毫無根據。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日回應說，「這篇報道是一篇徹頭徹尾的假新聞，純粹是造謠。」

朱鳳蓮26日主持大陸國台辦例行記者會，她在接受陸媒提問時，首對該事件回應表示，「可以確定的說，自由時報這篇報導是一篇徹頭徹尾的假新聞，純粹是造謠。」

朱鳳蓮說，民進黨當局利用該報惡意抹黑攻擊大陸，欺騙誤導島內（指台灣）民眾，用心極為險惡。

她批評，民進黨當局慣於指使綠營媒體對台灣民眾進行認知欺詐，分化台灣社會，煽動兩岸敵意對立，肆意的栽贓陷害、恐嚇，懲罰不同立場的媒體，大搞綠色恐怖，製造寒蟬效應，粗暴地剝奪台灣民眾的正當權益，嚴重侵害台灣民眾的利益福祉，破壞兩岸關係發展。

朱鳳蓮說，我們希望廣大台灣民眾認清楚民進黨當局操弄輿論的欺騙性和危害性，以實際行動維護自身的正當權益。他說，正告民進黨當局，立即停止為了政治私利損害台灣同胞切身利益，破壞兩岸關係的行徑。

對於媒體報導，我文化部已表示，將請新華社駐台的邀請單位說明是否有此情形，如查證確實違反相關規定，得廢止其記者證；陸委會主委邱垂正在立院備詢時說，陸委會現在會跟文化部主管機關一起來做行政調查。

朱鳳蓮 民進黨 陸委會

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