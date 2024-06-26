港特首承認香港加入RCEP受政治因素影響

香港行政長官李家超確認，香港在爭取加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的過程中，受到政治因素影響。

星島日報今天刊登了對李家超的專訪，他在訪問中談到對香港加入RCEP的期待。

據報導，李家超被問到是否有國家以政治角度看待香港加入RCEP時，他形容這是「現實」，無可避免，「當然我們會努力讓大家多考慮經濟因素，所有問題都涉及許多層面，我們會盡可能解釋，香港加入後如何讓RCEP增值」。

他又說，RCEP成立之初，香港已要求加入，「當程序一開始後，我們理論上應是第一個獲討論加入的（經濟體）」，特別是香港競爭力強、營商環境好、稅制吸引，也是中國大陸與國際之間的超級聯繫人，可帶來的經濟貢獻相當大。

他表示，希望RCEP討論經濟合作問題時，「不要涉及政治問題」。

港府銳意強化與東協關係，力爭加入RCEP，但自2022年1月申請加入以來，至今只聞樓梯響。

日前有報導指出，日本是香港加入RCEP的最大阻力，原因是受地緣政治影響；儘管香港獲得北京中央支持，但加入RCEP必須全部成員國同意，港府也只能繼續採取遊說工作。

相關報導引述商務及經濟發展局副局長陳百里說，香港加入RCEP的過程中，或會因為經濟以外原因受阻撓。

李家超預定7月底率領數十人的商貿代表團出訪越南、寮國及柬埔寨，預料此行也會爭取相關國家支持香港加入RCEP。

RCEP由東協10國及中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭（即10+5）組成，目的是促進區內扣減關稅，以達到自由貿易。