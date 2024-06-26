首次對陸訪問 秘魯總統從香港抵深圳稱讚中國高鐵好快

據央視新聞報道，秘魯總統博魯阿爾特6月25日至29日對中國進行國事訪問。此訪是博魯阿爾特總統首次訪問中國大陸。25日傍晚，博魯阿爾特總統搭乘高鐵，由香港西九龍站抵達深圳福田站。在抵達時，博魯阿爾特稱讚中國高鐵好快，這麼快我們就到了。

深圳是博魯阿爾特總統首次訪華行程的第一站。在深圳期間，博魯阿爾特將參訪華為、比亞迪等多家中國企業，隨後將前往上海、蘇州、北京等地，探索與中國更深層的合作機會。

5月15日，秘魯農業部長就已宣布，秘魯總統迪娜·博魯阿爾特將於6月訪問中國，與中國國家主席習近平會面，向中國出口牛肉或將是雙邊議程上的議題之一。

大陸外交部在24日宣布博魯阿爾特訪陸行程，發言人毛寧並在當天例行記者會上表示，秘魯是拉丁美洲重要國家，中國和秘魯建有全面戰略夥伴關係。建交半個多世紀以來，中秘關係始終穩步向前發展，各領域合作取得豐碩成果，為兩國人民帶來了實實在在的好處。

她說，此訪是博魯阿爾特總統首次對中國進行國事訪問。習近平主席將與博魯阿爾特總統舉行會談，李強總理、趙樂際委員長將分別與她會面。中方願透過此訪同秘方進一步夯實政治互信，深化各領域互利務實合作，推動中秘全面戰略夥伴關係取得更多積極成果，更好造福兩國人民。

秘魯錢凱港即將完工，近日引起美國焦慮，6月13日， 《華爾街日報》刊出一篇文章認為，一旦錢凱港完工，它將淪為南美洲通往亞洲的門戶，給中國與巴西、秘魯提供更多貿易的機會，這是在挑戰美國在拉丁美洲地區的影響力。