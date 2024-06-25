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台灣工商企業聯合會訪陸 拜會政協副主席高雲龍

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣工商聯監事會主席許顯榮。圖／本報系資料照片
台灣工商聯監事會主席許顯榮。圖／本報系資料照片

台灣工商企業聯合會經貿文化參訪團今拜會位於北京的中國大陸中華全國工商聯，全國政協副主席、全國工商聯主席高雲龍表示，大陸雖然整體經濟規模日益壯大，但是因人口眾多，經濟發展還是需要更多助益和參與，歡迎台灣企業增加在大陸的投資，擴大貿易交流，大陸的民間企業活力十足，兩岸經貿合作機會無限。

兩岸工商聯兩會的交流30年，台灣工商聯監事會主席許顯榮表示，台灣工商聯與大陸工商聯交誼甚篤，30年來兩會與香港中華廠商聯合會及澳門中華總商會互為對口單位，並且在台北、北京、香港、澳門每兩年一次，輪流舉辦「海峽兩岸和香港、澳門經貿合作研討會」，至今已達15屆，兩會之間的友好對於兩岸經貿的熱絡有相當的助益。

台灣工商聯理事長的王明祥也說，自己及許多台商在大陸投資經營，獲得重大成就與發展，因此在經濟上一定要通力合作，才能打造兩岸新時代產業鏈，促進兩岸經濟融合發展；除了建議可以不定期舉辦青年論壇或台商會員的交流活動外，同時期待未來時機合宜時，能邀請高雲龍率團來台訪問。

榮譽團長王屏生則說，大陸是台灣投資最好的地方，雖然兩岸目前政治有點不協調，但大家同屬中華民族是不爭的事實，兩岸應該要有更精準的項目對接及投資，同時希望這次的參訪希望替兩岸的關係帶來一絲暖流。

兩會 香港

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