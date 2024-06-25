美國駐中大使：北京煽動反美情緒 阻礙兩國人民交流

美國駐中國大使伯恩斯表示，北京暗中積極破壞美中關係。他指出，對於美方在中國舉辦的活動，北京盤問並恫嚇參與民眾，並加強箝制美國大使館的社群媒體貼文，以及煽動反美情緒。

現年68歲的伯恩斯（Nicholas Burns）在今天刊出的「華爾街日報」（The Wall Street Journal）專訪中指出：「他們說，他們支持改善我們兩國人民關係，卻採取激烈手段，讓這變成一件不可能的事情。」

伯恩斯談到，北京加強力道打壓美方在中國的外交活動。根據他的統計，去年11月以來，對於美國大使館舉辦的61場公開活動，中國國家安全部或其他政府機構施壓中國民眾不得參與，或試圖恫嚇那些出席者。

這些活動包括心理健康專家演講、女性創業小組討論、紀錄片放映與文化表演。一些出席者受到官員盤問，有時詰問甚至是深夜在參與者家中進行。

伯恩斯提到，有一次美國大使館要舉辦音樂會，場地管理方在沒有提出任何解釋的情況下，稱活動當天會停電，成功迫使音樂會取消。美國大使館官員表示，該場地在音樂會前後一晚各舉行了一場活動，並未出現明顯問題。

伯恩斯表示，北京也使中國學生更難就讀美國大學。美國大使館反應，中國各地大學博覽會出於意識形態或國安考量，取消邀請美國外交人員，導致他們無法向高中生及其父母宣傳美國大學院校。過去兩年來，獲選參與美國資助的交換計畫的學生中，約有一半（達數十人）退出計畫，指自己受到當局、校方及雇主施壓。

美國去年向中國公民新核發約10萬5000張學生簽證，創下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前以來最高紀錄。

根據伯恩斯，如果美國大使館獲准僱用中國員工，美方甚至能核發更多簽證，但中國已3年沒有給予相關許可。

伯恩斯指自己正致力對抗高漲的反美情緒，並暗示這在某種程度上是由北京官員煽動。

本月稍早，一名55歲中國男子在吉林省吉林市北山公園持刀刺傷美國愛荷華州康乃爾學院（CornellCollege）4名講師。中國當局通報已逮捕這名犯嫌，但並未進一步公布任何相關消息。

伯恩斯坦言，對於並未獲得關於攻擊者動機的充分資訊，「我感到不滿意」。

更廣泛而言，他補充說道：「我在這裡兩年多來，一直相當擔心十分具有攻擊性的中國政府…致力詆毀美國，扭曲美國社會、歷史與政策。這種事每天都在（中國）政府能觸及的所有網絡上演，網路上反美主義高漲。」

伯恩斯指出，對抗反美訊息相當困難。美國大使館試圖透過中國社群媒體平台接觸一般民眾，但日益受到審查制度阻礙。連結與留言被封鎖，就連相對無害的貼文也難倖免，例如雙邊會議紀要、保護野生動物的相關討論。

伯恩斯表示已在閉門會議向中方提出質疑，指稱他看到北京的公開承諾及其行動之間的落差不斷擴大。

伯恩斯說道：「我們已就此事與中國政府進行無數對話，卻沒有任何改變，也沒有任何改進。」

華爾街日報就伯恩斯的評論，向中國外交部及國務院新聞辦公室提問，但並未獲得回應。