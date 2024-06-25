美國譴責北京懲治台獨22條 北京：強烈不滿

中國日前公布懲治台獨的「22條意見」，美國國務院對此加以譴責；北京今天則對美方的表態表示強烈不滿和堅決反對，並稱「任何外部勢力無權說三道四」。

中新網報導，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應媒體表示，「我們對美方有關言論表示強烈不滿和堅決反對」。

她說，維護國家統一和領土完整，是每一個主權國家的神聖權利。運用刑事司法手段懲處分裂國家的犯罪分子、維護國家核心利益，是世界各國通行做法，「任何外部勢力無權對此說三道四」。

毛寧進一步指出，「當前台海局勢的最大挑戰來自『台獨分裂活動』和『外部勢力』干擾破壞」，美方若真心維護地區和平穩定，就應切實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，恪守不支持台獨的承諾，停止干涉中國內政，停止以任何方式向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

中國多部門日前聯合發布懲治台獨的「22條意見」，其中「分裂國家」最重可判死刑。

有媒體24日在美國國務院例行記者會對此提問，國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國強烈譴責中國官員升級局勢及破壞穩定的言詞和行為，「我們繼續敦促克制，勿單方面改變現狀」，美方敦促中華人民共和國與台灣進行有意義的對話。