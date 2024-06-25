香港初選案展開減刑答辯 戴耀廷律師主張判刑2年

香港泛民主派初選案45名被判罪行成立者，今天起分批在法庭進行求情（減刑答辯）。首批求情者是被指為組織者的戴耀廷等5人。戴耀廷的代表律師表示，戴耀廷真誠相信初選計畫合法，法庭應採3年為量刑起點，並考慮戴認罪，應減刑至2年監禁。

2020年香港泛民主派舉行立法會初選，其後47人被控違反「港區國安法」下的「顛覆國家政權」罪，31人包括香港大學法律學院前副教授戴耀廷認罪，另外16人不認罪。

今年5月30日法庭判決16名不認罪被告中的14人罪行成立。其後，律政司對罪名不成立的劉偉聰提出上訴，案件仍在處理中。

45名認罪及經審訊後被判罪名成立的被告，今天開始將分6批在法庭進行求情，將持續至今年8月。首批求情者是認罪的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟，以及審訊後被判罪行成立的吳政亨，預料需時3天。區、趙、鍾3人先前以從犯證人身分在法庭作供。

根據「港區國安法」第22條，「顛覆國家政權」罪下「首要分子或罪行重大的」，判處無期徒刑或10年以上有期徒刑；「積極參加者」處3年以上10年以下有期徒刑；「其他參加者」處3年以下有期徒刑、拘役或管制。

綜合明報及南華早報等港媒報導，今天在法庭上，戴耀廷的代表律師表示，戴耀廷真誠相信初選計劃合法，法庭應採用3年為量刑起點，考慮戴認罪扣減1/3刑期，減至2年監禁。律師並提到，這可能是大膽建議。

檢方律師則表示，戴耀廷等5名組織者應該列為主犯，要求法院在決定刑期時，依「港區國安法」作出嚴厲的量刑。

檢方律師又反駁一些被告提出的論點，指參加初選的人而不是組織初選的人，在推翻政府的計劃中發揮了更重要的作用，並指犯罪組織者不是主犯是令人難以接受，且違反常識。

戴耀廷等5人迄今已被還押逾1200天，今天也是戴耀廷自2022年後首度在法庭露面。

據報導，戴耀廷頭髮花白，身穿白色上衣、黑色西裝外套的他，面帶微笑步進犯人席，看來精神不錯。趙家賢明顯消瘦、吳政亨精神不錯，區諾軒對著公眾席展露笑容。

今天戴耀廷的太太也有到法庭聽審。有市民昨晚通宵在法庭外輪候，確保可以進入法庭聽審。有市民表達希望支持戴耀廷。

法官在今年5月30日的判決中指出，首被告戴耀廷是計畫的大腦及主要推手，他首先提出爭取立法會議席過半數的構思。法官接納區諾軒的證供，指戴於2020年1月的飯局，已提及運用立法會否決權及視之為「大殺傷力憲制武器」。

法官又指，戴耀廷的目標是透過謀劃，推翻「基本法」和「一國兩制」下的香港特區政治架構。

法官宣稱，區諾軒在協助戴耀廷實現目標，起了重要且關鍵的角色，而他發現戴耀廷目標超出其自身目標，及後因質疑初選計畫合法性時，退出計劃。