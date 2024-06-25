快訊

詐欺車手遇誘捕駕車衝撞逃逸 北市警朝車輪轟2槍追捕中

台中銀案外案！金管會5月遭搜索 對同仁洩密表「震撼」

下班回家小心！16縣市豪大雨特報 慎防雷擊、強陣風

兩日本人蘇州遇襲 陸外交部：將切實保護在華外人安全

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
關於兩名日本公民在蘇州遇襲，大陸外交部發言人毛寧25日表示遺憾，並稱中方將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。美聯社
關於兩名日本公民在蘇州遇襲，大陸外交部發言人毛寧25日表示遺憾，並稱中方將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。美聯社

關於兩名日本公民在蘇州遇襲，大陸外交部發言人毛寧25日在記者會上稱，目前兩名日本公民均沒有生命危險，受傷的中國公民仍在搶救中，凶手已經被當場抓獲，案件還在進一步調查中。並稱「我們對發生這樣的事情表示遺憾。中方將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。」

毛寧說，兩名常住江蘇省蘇州市的日本公民在24日下午遇襲，一名中國公民同時受傷，傷者第一時間被送醫並得到及時救治。

蘇州市公安局蘇州高新區分局25日發布通報指出，24日16時許，蘇州高新區塔園路新地中心公交站台發生一起持刀傷人案件，造成3人受傷，其中1人為中國籍，2人為日本籍。

公安局巡邏警力當場抓獲犯罪嫌疑人，嫌犯為年齡52歲的周某某，該男子為近期從外地來蘇州無業人員。周某某已被刑事拘留。案件偵辦工作正在進一步開展中，將依法依規對犯罪行為予以嚴懲。

公安局消息稱，目前中國籍傷者因在阻止嫌疑人犯罪過程中受傷嚴重，仍在搶救中；1名日本籍傷者正在治療，無生命危險，另1名日本籍傷者當日已出院。

日本NHK在24日晚間引述來自日本駐中國上海總領事館的消息及微博上訊息指出，該日本母子在蘇州市等日本學校校車時，遭一名中國男子砍傷。日本母子沒有生命危險，行凶男子已經被捕。這是繼本月10日，四名美國大學教師在中國東北吉林省吉林市的北山公園遭人持刀刺傷後，近兩周發生的第二起外國人在中國遇襲事件。

公安 日本 毛寧

延伸閱讀

日本政府公布基本立場 無意開發AI自主武器系統

假申請護照確認信騙個資 外交部籲民眾審慎防詐

日本擴展小笠原群島大陸棚 就開採資源展開調查

日本母子遭中國人持刀攻擊 中國日僑學校加強防範

相關新聞

便利往來 中國大陸對紐西蘭、澳洲與波蘭單方面免簽

中國官方今天宣布，對紐西蘭、澳洲與波蘭三國試行單方面免簽政策，這三國人員持普通護照者到中國經商、旅遊與探親與過境不超過1...

兩日本人蘇州遇襲 陸外交部：將切實保護在華外人安全

關於兩名日本公民在蘇州遇襲，大陸外交部發言人毛寧25日在記者會上稱，目前兩名日本公民均沒有生命危險，受傷的中國公民仍在搶...

美譴責反台獨22條 陸外交部：外部勢力無權說三道四

美國國務院發言人24日譴責大陸官方推出的「反台獨22條意見」。對此，大陸外交部發言人毛寧25日在大陸外交部記者會上回應，...

「願榮光歸香港」重回YouTube及音樂串流平台

5月香港法院對歌曲「願榮光歸香港」頒布臨時禁制令，YouTube及音樂串流平台陸續封鎖、下架該曲。但「願」曲創作團隊DG...

波蘭總統訪中 習近平送免簽大禮

波蘭總統杜達訪問中國，中國國家主席習近平24日在北京人民大會堂舉行歡迎儀式，後與杜達舉行會談。習近平表示，歡迎更多波蘭農...

世界人工智能大會 7月上海登場 聚焦AI倫理等10大議題

2024世界人工智能大會（WAIC）將於7月4日至6日在上海舉行，上海市政府表示，本屆大會聚焦AI倫理治理、大模型、數據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。