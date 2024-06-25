便利往來 中國大陸對紐西蘭、澳洲與波蘭單方面免簽

中國官方今天宣布，對紐西蘭、澳洲與波蘭三國試行單方面免簽政策，這三國人員持普通護照者到中國經商、旅遊與探親與過境不超過15天，可免簽，該一政策始於今年7月1日至2025年12月31日。

據央視新聞消息，根據中國外交部領事司，為進一步促進中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，對紐西蘭、澳洲、波蘭3個國家持普通護照人員試行免簽政策。

2024年7月1日至2025年12月31日期間，上述國家持普通護照人員赴中經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。上述國家不符合免簽條件人員，仍需在入境前辦妥赴中簽證。

中國近期積極改善與紐西蘭、澳洲與波蘭的關係。中國國務院總理李強6月中旬訪問紐西蘭與澳洲；波蘭總統杜達（Andrzej Duda）22至26日在中國進行國是訪問。