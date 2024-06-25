美譴責反台獨22條 陸外交部：外部勢力無權說三道四

美國國務院發言人24日譴責大陸官方推出的「反台獨22條意見」。對此，大陸外交部發言人毛寧25日在大陸外交部記者會上回應，對美方有關言論表示強烈不滿和堅決反對，並稱「任何外部勢力無權對此說三道四」。

毛寧指出，維護國家統一和領土完整是每一個主權國家的神聖權利，運用刑事司法手段懲處分裂國家的犯罪分子，維護國家核心利益是世界各國的通行做法。

她表示，對分裂國家破壞國家統一的「台獨」頑固分子，依法追究刑事責任，是有法必依、違法必究的必然要求，是捍衛國家主權統一和領土完整的應有舉措，是堅持一個中國原則，維護台海和平穩定的有力保障。

她強調，台海的真正現狀就是兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，「台獨」與台海和平穩定水火不容。

毛寧說，當前台海局勢的最大挑戰來自「台獨」分裂活動和外部勢力干擾破壞。如果美方真心維護地區和平穩定，就應該切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守不支持「台獨」的承諾，停止干涉中國內政，停止以任何方式向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

大陸官方日前發布「反台獨22條意見」（全名為《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》），內容提及「分裂國家」最重可判死刑。

對於上述法規，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）24日表示，美國強烈譴責中國官員升級局勢及破壞穩定的言詞和行為，「我們繼續敦促克制，勿單方面改變現狀」，美方敦促中華人民共和國與台灣進行有意義的對話。