嫦娥六號返陸 習近平：航天強國、科技強國標誌成果

嫦娥六號返回器25日成功著陸於內蒙古四子王旗預定區域，工作正常，標誌著探月工程嫦娥六號任務取得圓滿，實現世界首次月球背面採樣返回。大陸國家主席習近平致電祝賀稱，該舉是大陸建設航天強國、科技強國取得的又一標誌性成果。

新華社報導指出，大陸國務院副總理丁薛祥在北京航天飛行控制中心觀看嫦娥六號任務返回器著陸回收情況，另一大陸國務院副總理張國清則在現場宣讀習近平賀電。

習近平指出，20年來，參與探月工程研製建設的全體同志弘揚探月精神，勇攀科技高峰，取得了舉世矚目的重大成就，走出一條高質量、高效益的月球探測之路。

習近平希望團隊能乘勢而上，精心開展月球樣品科學研究，接續實施好深空探測等航天重大工程，加強國際交流合作，向著航天強國目標勇毅前行，為探索宇宙奧秘、增進人類福祉再立新功，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新貢獻。

習近平對於嫦娥系列任務重視，此前嫦娥五號任務完成，習近平發出賀電稱舉國體制成就；嫦娥三號任務完成，習近平還專程前往北京航天飛行控制中心觀看互拍成像。

央視報導，按計劃，回收後的嫦娥六號返回器在完成必要的地面處理工作後，將空運至北京開艙，取出樣品容器及搭載物。中國國家航天局將擇機舉行交接儀式，正式向地面應用系統移交月球樣品，後續開展樣品儲存、分析和研究相關工作。

嫦娥六號探測器於5月3日在中國文昌航天發射場發射升空並進入地月轉移軌道，並於6月2日著陸在月球背面南極-艾特肯盆地預選區域並開展採樣工作。整體而言，嫦娥六號自發射後歷經53天，11個飛行階段，突破了月球逆行軌道設計與控制、月背智能快速採樣、月背起飛上升等關鍵技術，首次獲取月背的月球樣品。