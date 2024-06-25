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和平共處五原則70周年28日在京舉行 習近平將發表講話

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩宣布，中方將於28日在北京舉行和平共處五項原則發表70周年紀念大會等系列活動。大陸國家主席習近平將出席紀念大會並發表重要講話。圖為人民大會堂。（新華社）
大陸外交部發言人華春瑩宣布，中方將於28日在北京舉行和平共處五項原則發表70周年紀念大會等系列活動。大陸國家主席習近平將出席紀念大會並發表重要講話。圖為人民大會堂。（新華社）

大陸外交部官網25日消息指出，大陸外交部發言人華春瑩宣布，今年是和平共處五項原則發表70周年。中方將於28日在北京舉行和平共處五項原則發表70周年紀念大會等系列活動。大陸國家主席習近平將出席紀念大會並發表重要講話。

據了解，和平共處五項原則是1953年12月31日周恩來總理在接見印度政府代表團時首次完整提出，內容有：互相尊重領土主權（在亞非會議上改為互相尊重主權和領土完整）、互不侵犯、互不干涉內政、平等互惠（在中印、中緬聯合聲明中改為平等互利）和和平共處。

人民網在5月24日刊出國際觀察評論指出，1960年代該五項原則擴展至阿拉伯與非洲國家；1970年代擴展至拉丁美洲國家，為中國處理同所有第三世界國家的關係確立了具體準則。

該評論指出，法國在1964年成為首個在五項原則基礎上同中國正式建交的西方國家。1970年代，加拿大、義大利、美國、日本等西方國家也在五項原則基礎上先後同中國建交。

評論稱，在某些大國為維護自身霸權地位，大搞單邊主義和強權政治，大肆渲染意識形態對立，四處拉幫結夥，拱火澆油，嚴重背離人類發展進步的大方向，而中國始終踐行和平共處五項原則，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，成為人類社會和平發展的重要力量。

北京 外交部 義大利

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