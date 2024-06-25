習近平：要加大半導體等科技研發 11年後建成科技強國

中共總書記習近平24日在北京的全國科技大會上強調，要加大對積體電路（半導體）等技術研發力度，「把科技命脈和發展主動權牢牢掌握在自己手中」，目前距實現建成科技強國目標只有11年時間了。

新華社報導，北京人民大會堂24日舉行大陸全國科技大會、國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會，習近平在會上發表重要講話，強調科技的重要，也提到當前中國的不足之處。

習近平稱「科技興則民族興，科技強則國家強」，在科技事業發展實踐中積累了許多重要經驗，主要是：堅持黨的全面領導，加強黨中央對科技工作的集中統一領導，「保證科技事業發展始終沿著正確方向前進」。

習近平並對2035年建成「科技強國」進一步解釋，這個科技強國應當「具有居於世界前列的科技實力和創新能力，支撐經濟實力、國防實力、綜合國力整體躍升，增進人類福祉，推動全球發展」。

他說，現在距離實現建成科技強國目標只有11年時間。要充分發揮「新型舉國體制優勢」，加快推進高水平科技自立自強。突出國家戰略需求，在若干重要領域實施科技戰略部署，凝練實施一批新的重大科技項目。

他也提到，針對積體電路（半導體）、工業母機、基礎軟體、先進材料、科研儀器、核心種原等瓶頸制約，加大技術研發力度，為確保重要產業鏈、供應鏈自主安全可控提供科技支撐。

習近平也提到當前中國在科創方面的不足，包括：科技創新組織化協同化程度不高，科技資源分散、重複；人才培養與科技創新供需不匹配的結構性矛盾等。他表示，要把加快建設國家戰略人才力量作為重中之重。