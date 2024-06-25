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中共中央黨校新設統一戰線、國家治理兩教研部

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
培養大陸幹部的中央黨校（國家行政學院）將新設國家治理教研部（電子政務研究中心）、統一戰線教研部。圖取自百度百科
培養大陸幹部的中央黨校（國家行政學院）將新設國家治理教研部（電子政務研究中心）、統一戰線教研部。圖取自百度百科

據中央黨校（國家行政學院）官網消息，中央黨校（國家行政學院）校長（院長）陳希表示，經批准，校（院）調整組建國家治理教研部（電子政務研究中心）、統一戰線教研部。這也意味未來中共幹部培訓將新增統一戰線與國家治理方面的內容。

陳希表示，這次調整組建是校（院）堅持黨校姓黨，自覺服務黨和國家事業發展大局的主動之舉，是推動構建中國特色哲學社會科學的現實需要，是完善校（院）教學科研佈局的重要舉措。

中央黨校（國家行政學院）是中共中央培訓大陸全國高中級領導幹部和優秀中青年幹部的學校，同時也是中共和國家哲學社會科學研究機構和中國特色新型高端智庫，為中共中央直屬事業單位。

除了上述新設兩部門外，中央黨校（國家行政學院）下還設有：哲學教研部、經濟學教研部、科學社會主義教研部、公共管理教研部、政治和法律教研部、社會和生態文明教研部、文史教研部、中共黨史教研部、黨的建設教研部等多個教研部。

中共 幹部

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