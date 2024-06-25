韓電池廠大火致中國人遇難 陸大使：望韓企吸取教訓

南韓電池工廠24日發生重大火災導致十餘名中國公民遇難，中國駐韓國大使邢海明24日深夜趕赴京畿道華城電池工廠火災現場，並表示，中國駐韓國大使館正同韓方一道，盡最大努力做好事故善後工作。 希望韓有關企業吸取沉痛教訓，今後不再發生類似事故，切實保障在韓中國公民生命健康安全。

根據「中國駐韓國大使館」公眾號消息，韓方表示，此次事故已造成22人遇難，根據個人物品等初步判斷有17名中國公民，確切人數還需進一步確認。 另有8人負傷，其中1名中國公民輕傷，傷者已全部得到救治。 消防部門還在搜尋另外1名失聯人員。而據陸媒報導，南韓方面最新通報，罹難的中國公民有19人。

邢海明指出，這次華城電池工廠火災造成重大人員傷亡和財產損失，特別是有多位中國公民不幸遇難，他心情極為沉痛。 中國黨和政府對此高度關注，第一時間指示我們協調韓國有關方面全力開展救治、善後和事故調查等工作。

新京報報導，在涉事電池廠裡共有100多名工人，多是來自中國東北的朝鮮族女性，年紀多在30歲到40歲之間。遇難者大多來自電池廠的3棟2層，以包裝、焊接電池的車間為主。

綜合韓民族日報、韓聯社等多家韓媒報導，鋰電池製造商ARICELL位於京畿道華城市的工廠在24日上午發生火災，起火點位於鋰電池包裝車間。事發工廠由11個普通鋼架結構的建築構成，起火的建築存放有至少3.5萬個鋰電池成品。樓內當時有67人在上班，由於包含正式工和臨時工，因此火災初期的人員訊息混亂。

據了解，ARICELL成立於2020年，主要生產用於傳感器和無線電通信設備的鋰電池，是S-Connect的子公司。而這次火災被韓媒稱南韓史上最嚴重的火災。韓聯社報導稱，這次火災很有可能是安全管理疏忽的「人禍」。