再傳攻擊外國人 陸男持刀襲日本校車傷及日籍母子

中央社／ 上海24日綜合外電報導

中國再傳攻擊外國人事件。日本媒體報導，根據日本駐上海總領事館，一名日本母親與她的孩子今天在江蘇省蘇州市等校車時，遭到一名顯然是中國籍的男子持刀攻擊。

日本時事通信社（Jiji Press）報導，這名母親與她的學齡前孩子，當時正在等待一輛日僑學校校車。這對母子的傷勢沒有生命危險，已送醫接受治療。

消息人士透露，一名在校車工作的中國女子也遭到攻擊，目前情況危急。這名攻擊者已被拘留，正在接受偵訊。

據報導，這起事件發生在許多外國人居住的地區，包括日本人。

本月稍早時，在中國進行交流的4名美國大學講師，於吉林一座公園裡遭人持刀刺傷，滿身鮮血倒臥在地，其中一人是愛荷華州議員扎布納（AdamZabner）的胞兄。

外國人 日本 校車

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