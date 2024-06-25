日經亞洲：中國施壓南方世界支持統一台灣

「日經亞洲」報導，中國國務院總理李強上週造訪馬來西亞時，首相安華表示大馬堅定支持中國「實現國家統一」。有分析家認為，這顯示中國對台態度更加咄咄逼人。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，安華（AnwarIbrahim）2023年3月在北京會晤中國國家主席習近平時，並未使用支持中國「統一」台灣的措辭，至少中方的紀要是如此。

南方世界（Global South，又稱全球南方或南方國家，意指開發中國家）和其他國家領袖近來不論是會晤李強或習近平，都在會面中提到「統一」，安華則是最新加入這個行列的國家領袖。西方觀察家已持續注意到這個措辭轉變的趨勢。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German MarshallFund of the United States）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出：「北京不再滿足於遏阻台灣獨立，習近平正尋求促進統一。」

中國與其他國家的外交關係，長年以來都建立在對方認知到只有「一個中國」的基礎上。不過，從北京近來與一些國家的互動可看出，中國的要求不僅止於此。

例如，蘇利南總統山托希（Chan Santokhi）4月赴中國進行國是訪問時說，將持續「堅定支持中國實現國家統一」。

包含中東國家巴林國王哈麥德（Hamad bin Isa Al-Khalifa）在內的一些國家領袖，均表示支持「和平統一」。

5月赴中國國是訪問的赤道幾內亞總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）和埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）都表示支持「完全統一」，並堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。

馬來西亞1974年5月與中共建交時，表示承認中華人民共和國是中國唯一的合法政府，並「認知到」（acknowledge）北京的立場，即台灣是中國領土不可分割的一部分。

馬來西亞不「承認」、「支持」或「背書」那種對台立場，與全球其他國家奉行的「一中」政策保持一致。

美國維持只有一個實體叫做「中國」的立場，但在主權一事上保留模糊空間。

不過，安華明確支持「統一」，似乎朝北京的立場更靠進一步。

有些國家領袖，像是巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）、巴林國王哈麥德、埃及總統塞西，以及赤道幾內亞總統恩格瑪，也表達支持一個中國「原則」，這是個微妙但至關重要的措辭，暗示他們支持北京聲稱台灣是其中一省的立場。

華盛頓分析家表示，他們大約在去年秋季開始注意到這個措辭的轉變，那是在去年11月習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在加州伍塞德市（Woodside）見面之前。

此外，根據中方紀要，愛爾蘭總理瓦拉德卡（LeoVaradkar）今年1月在首都都柏林（Dublin）與李強會談時表示，愛爾蘭始終一貫恪守一個中國原則，並希望「中國早日實現和平統一」。

不過，瓦拉德卡後來修正這說法，稱愛爾蘭的一個中國「政策」沒有改變。

全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）執行長蕭良其（Russell Hsiao）表示，安華的聲明是「許多令人不安的跡象之一，顯示習近平對台態度更加咄咄逼人。隨著北京對賴清德政府進一步施壓，我們預估未來幾年將會看到更多這種跡象」。

他強調，北京的戰略轉變始於前總統蔡英文第二任期的後半部，「北京不再只是單純尋求其他國家對『一中原則』的政治支持，而是希望他們採取行動，積極支持中國對於『統一』的立場」。