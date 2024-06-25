或為習赴APEC鋪路 祕魯總統訪北京

南美洲國家祕魯總統博魯阿爾特今天起對中國大陸進行四天的國是訪問，期間將與大陸國家主席習近平會談。綜合外電和陸媒報導，博魯阿爾特將推動兩國深度合作，包括尋求向大陸出口更多肉類和農產品，此外，這次訪問還可能是為習近平下半年赴祕魯出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會鋪路。

大陸外交部日前宣布，博魯阿爾特將於廿五至廿九日對大陸進行國是訪問。中方稱祕魯是拉丁美洲重要國家，中祕建有全面戰略夥伴關係，習近平將與博魯阿爾特舉行會談，大陸國務院總理李強、人大委員長趙樂際也將分別與博魯阿爾特會面。

本月十七至十九日，中祕自貿協定升級第七輪談判在北京舉行，據大陸商務部消息，大陸已連續多年成為祕魯最大的貿易夥伴，祕魯也是大陸在拉美地區第四大貿易夥伴和重要投資目的地。

博魯阿爾特此行是否為習近平十一月赴祕魯出席ＡＰＥＣ峰會鋪路，也受到關注。

華爾街日報報導，大陸正在祕魯中部的太平洋濱海城鎮錢凱，興建一座深水港，希望藉此打通與南美的經濟紐帶，但此舉勢必挑戰美國在該地區的影響力。報導指出，錢凱深水港由中國遠洋海運集團握有多數股權。

美媒報導，由於這座港對北京的重要性，屆時習近平還可能親赴錢凱深水港啟動儀式，這也會是新冠疫情後，習首次出訪南美。