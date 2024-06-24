會波蘭總統 習近平：反對藉中俄貿易抹黑中國

中國國家主席習近平今天在北京與波蘭總統杜達提及烏克蘭問題時聲稱，中方反對一些人藉中俄正常貿易轉移矛盾，抹黑中國。中方願繼續「以自己的方式」，為政治解決「烏克蘭危機」發揮建設性作用。

杜達（Andrzej Duda）22至26日在中國進行國是訪問。根據新華社報導，習近平與杜達今天在北京人民大會堂會談時，就「烏克蘭危機」交換了意見，但這項報導隻字未提杜達在這方面的看法。

雙方會談後，中方即依習近平在會談中的說法，正式宣布對波蘭公民實施15天單方面免簽入境政策。

根據報導，習近平說，中方在「烏克蘭危機」上的立場就是「勸和促談、政治解決」。當前應努力避免衝突擴大激化，努力推動局勢降溫，努力創造和談條件。這符合包括歐洲在內的國際社會利益。

習近平聲稱，中方反對一些人「藉口中俄正常貿易轉移矛盾，抹黑中國」。中方鼓勵和支持一切有利於和平解決「危機」的努力，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。中方願繼續「以自己的方式」為政治解決「烏克蘭危機」發揮建設性作用。

他還說，中國與波蘭雙方要共同反對冷戰思維、陣營對抗，維護以聯合國為核心的國際體系，推動構建平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

習近平表示，中方歡迎更多優質波蘭農食產品進入中國市場，支持擴大雙向投資，希望波方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。中方決定對波蘭公民實施15日單方面免簽政策。

根據報導，杜達表示，波方歡迎更多中國企業赴波蘭投資，並願與中方密切多邊溝通協作，推動「波中全面戰略夥伴關係」進一步發展。波蘭2025年上半年將擔任歐盟輪值主席國，波方願為推動歐盟與中國關係發展發揮建設性作用，並繼續促進中東歐國家與中國合作。

報導提到，習近平與杜達會談後，兩人共同見證簽署關於經貿、農業等領域多項雙邊合作文件。雙方並發表中國和波蘭「關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃（2024-2027年）」。

在俄烏戰爭中，波蘭及杜達一直被視為是最堅定支持烏克蘭的歐洲國家及元首之一。而杜達訪中前曾表示，北約是「防禦聯盟」，必須對俄羅斯的侵略「做出明確且勇敢的反應」，因此北約成員國應把國防開支提高到國內生產毛額（GDP）的3%。