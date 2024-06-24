加拿大駐中國大使訪新疆 當面表達侵犯人權擔憂

路透社報導，加拿大外交部當地時間23日表示，加拿大駐中國大使梅倩琳19至22日訪問了新疆，並直接向新疆領導人表達了對當局侵犯人權行為的擔憂。但報導沒有提到，新疆領導人當時有何回應。

根據報導，梅倩琳（Jennifer May）此次訪問新疆，是加拿大駐中國使節10年來首度訪問新疆。而加拿大外交部對這項訪問表示，這是一個「可以直接向新疆領導人，傳達加拿大對當地人權狀況擔憂的機會」。

加拿大外交部指出，梅倩琳對於在新疆發生，涉及系統性侵犯維吾爾族和其他穆斯林少數民族人權行為的可信報告，感到擔憂，這些報告包括聯合國專家先前所提出的報告。

加拿大外交部提到，梅倩琳重申，加拿大呼籲中國允許聯合國獨立專家，不受限制地進入中國所有地區。

報導提到，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）4月間曾表示，中國曾兩度試圖干預加拿大的全國性投票，

，加拿大並警告中國不要再干預其選舉。而加拿大也比照美國，對涉及在新疆侵犯人權的個人和實體執行制裁。梅倩琳是在這樣的背景下訪問了新疆。

對於加拿大外交部的說法，中國駐加拿大大使館以發言人名義聲稱，加方對梅倩琳訪問新疆的聲明「老調重彈，基於無中生有的謠言和別有用心的報導表達所謂關切，隻字不提梅倩琳大使在新疆的所見所聞」。