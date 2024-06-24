中國財政收入縮水 前5月年減2.8%

中國政府今年前5月財政收入下降2.8%，其中稅收收入年減5.1%，非稅收入年增10.3%，顯示需求疲軟拖累中國經濟復甦。

中國財政部官網今天公布財政情況顯示，1至5月全國一般公共預算收入人民幣（下同）9.6兆元，年減2.8%。

從稅收收入來看，前5月中國全國稅收收入8兆462億元，年減5.1%，扣除特殊因素影響後可比增長0.5%左右。

但非稅收收入有大幅增長，前5月非稅收入1兆6450億元，年增10.3%。非稅收入包括專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資產（資源）有償使用收入和其他收入。

業內人士認為，非稅收入能彌補財政收入不足，但具有不可持續性，一定程度上也意味企業的隱性負擔加重，社會營商環境欠佳。

此外，包括土地出讓收入的政府性基金預算收入也大幅下降，前5月全國政府性基金預算收入1兆6638億元，年減10.8%。

中國前5月財政支出增長3.4%，前4月增長3.5%。路透社根據中國財政部數據計算得出，5月財政支出僅增長2.6%，而4月則增長6.1%。

路透社表示，北京承諾加大財政刺激力度以支持脆弱的經濟，包括開始發行長期特別國債，並推出汽車、家電等消費品以舊換新政策，但房地產投資和銷售額的下滑加劇，一些關鍵貨幣指標創歷史新低，中國民眾對國內需求持續疲軟的擔憂仍持續。