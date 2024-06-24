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陸外交部：勿妄想在台灣問題上越界踩線而不用付代價

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人毛寧警告，任何國家、任何組織或個人都不要妄想在台灣問題上越界踩線而不用付出代價。（美聯社）
大陸外交部發言人毛寧警告，任何國家、任何組織或個人都不要妄想在台灣問題上越界踩線而不用付出代價。（美聯社）

大陸外交部針對涉及美國洛克希德．馬丁公司相關實體和高級管理人員的最新反制措施提出警告，「不要妄想在台灣問題上越界踩線而不用付出代價」。

大陸外交部上21日宣布，針對洛克希德．馬丁導彈系統集成實驗室、洛克希德．馬丁先進技術實驗室、洛克希德．馬丁風險投資公司，凍結三個實體在中國大陸境內的動產、不動產和其他各類財產。

大陸外交部指美國再次宣布向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

洛克希德．馬丁公司董事長、總裁、首席執行官詹姆斯．泰克里特、首席運營官弗蘭克．聖約翰、首席財務官傑西．馬萊夫在中國大陸境內的動產、不動產和其他各類財產也被凍結。大陸外交部也禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

大陸外交部發言人毛寧24日在例行記者會上針對此事強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何國家、任何組織或個人都不要妄想在台灣問題上越界踩線而不用付出代價。

外交部 洛克

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