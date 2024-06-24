快訊

南韓鋰電池工廠大火增至22死 罹難者「多為陸籍人士」已難辨身分

外資賣超台股451億…前十名個股曝光 最多竟是這檔面板股

上市案「胎死腹中」 證交所公告：撤銷與科科科技簽訂之上市契約

習近平致信鼓嶺緣交流週 稱中美關係未來在青年

中央社／ 台北24日電
中國國家主席習近平。 路透社
中國國家主席習近平。 路透社

中國國家主席習近平去年承諾未來5年願邀請5萬名美國青少年赴中交流學習，今天他向2024年「鼓嶺緣」中美青年交流週致賀信，指中美關係的未來在青年，希望雙方交流傳承中美友好，為中美關係健康穩定發展貢獻力量。

據中國外交部官網訊息，習近平今天向2024年「鼓嶺緣」中美青年交流週致賀信，指跨越百年的「鼓嶺情緣」是「中美人民友好交往的一段佳話」，很高興看到中美各界青年相聚福州，重溫鼓嶺故事，傳承鼓嶺情緣，增進中美兩國人民之間的交流與理解。

習近平強調，青年最富有朝氣、最富有夢想，中美關係的未來在青年。希望深入交流、增進友誼，相知相親、攜手同行，把中美友好傳承下去，為中美關係健康穩定發展貢獻力量，與世界各國人民一道共築和平、共促進步、共創繁榮。

2024年「鼓嶺緣」中美青年交流週在福建省福州市開幕，由中國人民對外友好協會、福建省政府、中華全國青年聯合會舉辦。

人民網今天報導，19世紀中葉，福州開埠，大批西方商人、傳教士、領事人員湧入。20世紀初，鼓嶺成為旅居福州的外國人的避暑勝地。「鼓嶺之友」就是由曾在鼓嶺生活過美國家族後代組成，與中國有著綿延百年的深厚情緣。

習近平去年11月在舊金山與美國總統拜登會談，之後他在出席「友好團體」聯合歡迎宴會時宣布，為擴大中美兩國人民特別是青少年一代交流，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年赴中國交流學習。

美國 青年

延伸閱讀

波蘭總統訪中 與吉利汽車討論在波國設電動車廠

習近平國師預言世界大戰恐爆發 美國正將戰爭引向亞太

秘魯總統25日訪中 將參觀華為、比亞迪

三中全會在即 日媒：中國政治先於經濟

相關新聞

陸外交部：勿妄想在台灣問題上越界踩線而不用付代價

大陸外交部針對涉及美國洛克希德．馬丁公司相關實體和高級管理人員的最新反制措施提出警告，「不要妄想在台灣問題上越界踩線而不...

女星楊冪在權威期刊發表論文 引發大陸網友熱議

不少學生和學者都以在學術期刊發表論文作為目標。近日，一篇署名「楊冪」的論文引發熱議，論文題目是「淺談影視劇中演員創作習慣...

美發布對華投資限制擬議規則 陸表達堅決反對

美國財政部上周五（21日）發布一項《擬議規則制定通知》，將限制和監督對中國人工智慧（AI）、計算機晶片和量子計算領域的美...

WSJ：電動車關稅磋商 歐盟籌碼恐有限

歐盟與中國將協商電動車關稅，歐盟能在談判桌上進行迴旋的「籌碼」或許並不多。華爾街日報（WSJ）分析，面對中國製造業出口對...

中梵關係升溫 教宗依協議任命杭州主教

梵蒂岡22日宣布，在教廷與中華人民共和國之間關於實施臨時協議的對話框架下，天主教教宗方濟各於12日任命54歲中國天主教主...

習近平國師預言世界大戰恐爆發 美國正將戰爭引向亞太

香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年指出，在全球民粹主義高漲及世界日益兩極化下，今天沒有人可以低估發生世界大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。