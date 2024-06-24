美網安報告指中國強化對台灣網攻 中方反駁

美國網路安全諮詢公司報告表示，中國駭客加強了對數10家台灣機構網攻，且攻擊背後可能有中國政府支持；中方今天稱關於中國駭客攻擊的虛假訊息，毫無專業性和可信度。

中國外交部今天舉行例行記者會，外媒提問，網路安全公司「記錄未來」（Recorded Future）發布報告稱，中國駭客加強了對數10家台灣機構的網路攻擊，試圖入侵他們的網路系統，其中包括政府部門還有關鍵技術公司。

報告指出，進一步觀察，自2023年11月到2024年4月的攻擊地點來自福州，很可能獲得了中國政府的支持。

外交部發言人毛寧在記者會上稱不了解具體情況，但指這家公司不止一次地製造所謂中國駭客攻擊的虛假訊息，認為無專業性和可信度。

「記錄未來」公司情報研究部門過去曾指出，中國駭客鎖定目標包括泰國總理府與泰國陸軍、印尼和菲律賓海軍、越南國會、越南共產黨中央辦公室、馬來西亞國防部等。