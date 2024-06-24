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女星楊冪論文登權威期刊「主題曝光」 引發大陸網友熱議

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女星楊冪在權威期刊發表論文 引發大陸網友熱議

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
女星楊冪被大陸網友質疑，檔期這麼滿，工作這麼忙，哪有時間在期刊寫論文？（圖／取自網易）
女星楊冪被大陸網友質疑，檔期這麼滿，工作這麼忙，哪有時間在期刊寫論文？（圖／取自網易）

不少學生和學者都以在學術期刊發表論文作為目標。近日，一篇署名「楊冪」的論文引發熱議，論文題目是「淺談影視劇中演員創作習慣—以電視劇《哈爾濱一九四四》為例」。

《哈爾濱一九四四》是今年4月大陸播出的近代革命題材電視劇，由大陸女星楊冪領銜主演。上述署名「楊冪」的文章刊登在大陸國家廣電總局主管、中國廣播電視社會組織聯合會主辦的學術期刊《中國廣播電視學刊》（CSSCI擴展版、北大中文核心）2024年第6期「交流之窗」欄目，該文同時收錄在中國廣播電視社會組織聯合會官網「學術交流」一欄。目前CNKI（中國知網）還沒上傳相關文章的電子版。

澎湃新聞從中廣聯合會學術部方面獲悉，上述文章作者確實是知名影視女演員楊冪。另，《中國廣播電視學刊》編輯部相關工作人員表示，在該刊發表文章「不收取編輯費、版面費等任何費用」。

公開資料顯示，《中國廣播電視學刊》（月刊）創刊於1987年，由中國廣播電視學會主辦。中國廣播電視協會（簡稱中廣協會）是大陸全國性的廣播電視行業組織，是由廣播電視機構和從業人員自願組成的專業性、非營利性的社會團體。

中國廣播電視協會前身是1986年10月15日在北京成立的中國廣播電視學會。2004年，經國家廣電總局和民政部批准，中國廣播電視學會正式更名為中國廣播電視協會。

有大陸網友質疑，即使是很多在名校就讀的學生，要想在此成功發表論文，除了自身要具備極強的寫作能力和文學基礎，還需要付出大量的時間去準備相關課題，查找文本數據，甚至還需借助導師的專業指點，正所謂「術業有專攻」，只從大學表演系畢業的楊冪，如何在繁忙的行程中完成這麼多複雜的工序呢？

也有網友表示，「不論在任何時代，保持精進，持續提升自己的知識青年都是好樣的。支持楊冪。」

中廣 哈爾濱

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