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美發布對華投資限制擬議規則 陸表達堅決反對

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國將限制和監督對中國人工智慧的投資，。大陸商務部表示堅決反對，「將保留採取相應措施的權利」。（美聯社）
美國將限制和監督對中國人工智慧的投資，。大陸商務部表示堅決反對，「將保留採取相應措施的權利」。（美聯社）

美國財政部上周五（21日）發布一項《擬議規則制定通知》，將限制和監督對中國人工智慧（AI）、計算機晶片和量子計算領域的美國投資。大陸商務部今日回應稱嚴重關切、堅決反對，並將「保留採取相應措施的權利」。

美國財政部擬議中的規則，源自美國總統拜登去年8月發布的行政命令，該行政命令旨在限制「關注國家」獲取用於先進技術的美國資金。

擬議中的規則列出美國公民和永久居民在從事該領域交易時，必須提供的信息以及什麼將被視為違反限制措施，主要內容包括：有關受管轄交易的美國人員的義務；受管轄交易和例外交易的類別；基於半導體和微電子、量子信息技術與人工智慧領域某些技術和產品，說明受管轄交易范圍的技術參數；美國人員通知財政部時必須提供的信息；美國人員在從事一項交易之前進行合理與盡職調查的知識標準與預期；以及將為視為違反擬議中的規則的行為和適用於該行為的處罰。

大陸商務部24日發布新聞稿稱，中方注意到美方發布相關文件。美方反覆強調無意對華「脫鉤」，無意阻撓中國經濟發展，卻執意發布擬議規則，限制美方企業對華投資，打壓中國產業正常發展。這是典型的泛化國家安全做法，違背兩國元首舊金山市會晤共識，影響中美兩國企業正常經貿合作，破壞國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定。中方對此表示嚴重關切、堅決反對，「將保留採取相應措施的權利」。

大陸商務部表示，美方應尊重市場經濟規律和公平競爭原則，停止將經貿問題政治化、武器化，取消對華投資限制，為中美經貿合作創造良好環境。

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