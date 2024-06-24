陸前5月實際使用外資年減28.2% 連12個月下滑

大陸商務部上周五發布的數據顯示，今年1至5月中國實際使用外資金額（FDI）為人民幣4,125.1億元，按年下降28.2%。該跌幅大於4月的27.9%，延續了去年6月以來的跌勢。

同期，全國新設立外商投資企業2萬1,764家，按年增加17.4%。

從行業看，製造業實際使用外資1,171.1億元，佔全國實際使用外資比重為28.4％，較去年同期提高2.8個百分點；高技術製造業實際使用外資金額為504.1億元，佔全國實際使用外資總額的12.2％，較去年同期提高2.7個百分點。

智慧型消費設備製造業和專業技術服務業的實際使用外資分別按年增長332.9％和103.1％。

大陸商務部外資司負責人表示，中國實際使用外資規模仍處於歷史高位，金額有所下降主要是受去年高基期影響。該負責人稱，當前外商投資預期和信心總體穩定，而隨著一系列政策措施落地見效，中國的投資環境將更加完善。

《北京日報》23日則刊發中國人民大學經濟研究所教授毛振華的文章，談及中國吸引外資問題。毛振華說，中國吸引外資的傳統優勢在弱化，對於外資的吸引力可能下降。原因除了中國的勞動力成本上升、經濟增長放緩、政策變化等因素外，大國博弈下，當前多國都面臨「安全與發展的平衡」問題，尤其是跨國公司對於供應鏈的關注更加聚焦在安全和韌性上，而不再是效率和利潤。

毛振華認為，中國依然需要外資，因為在大國博弈和逆全球化趨勢的背景下，繼續引進外資有助於減緩產業鏈特別是高端產業鏈外移的壓力。此外，中國亟須提高全要素生產率，外資依然能夠帶來技術、管理以及商業模式等領域的外溢效應。